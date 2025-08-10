முதல்வரிடம் அன்வா் ராஜா வாழ்த்து
திமுக இலக்கிய அணித் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அ.அன்வா் ராஜா, சென்னையில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றாா்.
அதிமுக முன்னணித் தலைவா்களில் ஒருவராக இருந்த அன்வா் ராஜா, கடந்த மாதம் 21-ஆம் தேதி அக்கட்சியிலிருந்து விலகி, முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தாா்.
இந்த நிலையில், திமுக இலக்கிய அணித் தலைவராக அவரை நியமித்து கட்சியின் பொதுச் செயலா் துரைமுருகன் கடந்த சனிக்கிழமை அறிவிப்பு வெளியிட்டாா்.
இதையடுத்து, மரியாதை நிமித்தமாக முதல்வரின் இல்லத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்ற அன்வா் ராஜா, அவரிடம் வாழ்த்து பெற்றாா். திமுகவின் இலக்கிய அணித் தலைவராக இருந்த இந்திரகுமாரி கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் உடல் நலக் குறைவால் காலமானாா்.
அதன் பின்னா், அந்தப் பொறுப்புக்கு யாரும் நியமிக்கப்படவில்லை. இந்த நிலையில், கட்சியில் இணைந்த 18 நாள்களில் அந்தப் பொறுப்பு அன்வா் ராஜாவுக்கு வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.