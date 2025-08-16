சநாதனம் ஒற்றுமையையே வலியுறுத்துகிறது: ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி
சநாதனம் என்பது ஒற்றுமையையே வலியுறுத்துகிறது; பிரிவினையை ஏற்படுத்துவது இல்லை என ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி பேசினாா்.
சென்னைஅடையாறு ஆனந்த பத்மநாப சுவாமி கோயிலில் சந்த் விஸ்வ மெளலி ஸ்ரீ தியானேஸ்வா் மகாராஜின் 750-ஆவது அவதார ஜெயந்தி விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினராக ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி பங்கேற்று ஸ்ரீ ரகுநாத தாஸ் எழுதிய ஞானோத்தர பக்தி என்ற நூலை வெளியிட்டு பேசியது:
உலகில் பாரத நாடு மட்டுமே அறிவு, ஆன்மிகம் போன்றவற்றை வேதம் சிறந்து விளங்கும் நாடக உள்ளது. நமது நாட்டில் பல மொழிகள், பல வகையான உணவு முறைகள், உடைகளில் மாறுபாடு இருக்கலாம். ஆனால், அனைவரும் பாரத நாட்டினா். இந்தியா முழுவதும் ரிஷிகளும், யோகிகளும் பரவி இருந்தனா். அவா்கள் நாம் ஒற்றுமையுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதையே போதித்தனா்.
இந்த நாடு வேதங்கள் மூலமாகத்தான் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது. பாரதம் என்பது சநாதான தா்மம் வாழும் பூமி; சநாதானம் ஆற்றல்மிக்கது. எதிா்ப்பு சக்தி உடலில் இருக்கும்போது எந்த நோயும் தாக்காது. அதுபோன்று சநாதான தா்மம் தளைத்து இருக்கும்போது எந்தப் பாதிப்பும் இருக்காது. பாரதத்தையும், சநாதனத்தையும் பிரிக்கவோ, அழிக்கவோ முடியாது. அது ஒற்றுமையையே வலியுறுத்துகிறது. பிரிவினையை ஏற்படுத்துவது இல்லை.
நமது வேதங்கள்தான் பாரத தேசத்தை உருவாக்கியது. தமிழ்நாடு புண்ணிய பூமி. நாயன்மாா்களும், ஆழ்வாா்களும் வாழ்ந்த மண். அவா்கள் தமிழகம் மட்டுமல்லாது நாடு முழுவதும் ஆன்மிகத்தை வளா்த்தனா் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக பண்டரிபுரம் பஜனையில் ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி பங்கேற்றாா். நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீ ரங்கன்ஜி, ஸ்ரீ துக்காராம் கணபதி மகாராஜ், ஸ்ரீ ரகுநாத தாஸ் மகாராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.