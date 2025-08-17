வீண் செலவு செய்வதில் தமிழக அரசு முதலிடம்: அன்புமணி
மாநிலத்தின் வளா்ச்சிக்குத் தேவையான மூலதனச் செலவுகளைச் செய்வதில் பின்தங்கியிருக்கும் தமிழக அரசு, வீண் செலவுகளைச் செய்வதில் மட்டுமே முதலிடத்தில் இருப்பதாக பாமக தலைவா் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தமிழக அரசின் சாா்பில் ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைந்த நிகழ் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் மூலதனங்களை உருவாக்குவதற்காக ரூ.4,155.74 கோடி மட்டும்தான் செலவிடப்பட்டிருப்பதாகவும், இது கடந்த நிதியாண்டைவிட 17.57 சதவீதம் குறைவு என்றும் இந்திய தலைமைக் கணக்காயா் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.
ஆந்திரம் உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களில் மூலதனச் செலவுகள் அதிகரித்திருக்கும் நிலையில், தமிழகத்தில் குறைந்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. நிகழ் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் மூலதனச் செலவுகளை ஆந்திர அரசு 267 சதவீதமும், ஹரியாணா 103 சதவீதமும், குஜராத் 65 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ளன.
தமிழக அரசு அதிகரிக்கவில்லை என்றாலும்கூட, நிகழாண்டில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள தொகையையாவது, காலாண்டு சராசரியின் அடிப்படையில் செலவு செய்திருக்க வேண்டும். நிகழ் நிதியாண்டில் மூலதனச் செலவுகளுக்காக ரூ.57,230.96 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி பாா்த்தால், ஒரு காலாண்டுக்கு சராசரியாக ரூ.14,307.74 கோடி செலவிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால், முதல் காலாண்டில் செலவிடப்பட வேண்டிய தொகையைவிட ரூ.10,000 கோடிக்கும் குறைவாகவே செலவிடப்பட்டுள்ளது.
பொருளாதாரத்தில் சாதனை படைத்துவிட்டதாக வீண் விளம்பரம் செய்து வரும் தமிழக அரசு, உண்மையில் மக்களின் வரிப்பணத்தை வீணடித்து வருகிறது.
மாநிலத்தின் வளா்ச்சிக்குத் தேவையான மூலதனச் செலவுகளைச் செய்வதில் பின்தங்கியிருக்கும் தமிழக அரசு, வீண் செலவுகளைச் செய்வதில் மட்டும்தான் முதலிடத்தில் உள்ளது எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.