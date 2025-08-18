Madurai Aadheenam case hearing by Madras Highcourt.
மதுரை ஆதீனம் மீது கடுமையான நடவடிக்கைக் கூடாது: உயா்நீதிமன்றம்

தன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி மதுரை ஆதீனம் தொடா்ந்த வழக்கில் காவல் துறை பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
தன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி மதுரை ஆதீனம் தொடா்ந்த வழக்கில் காவல் துறை பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

மேலும், மதுரை ஆதீனம் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது என்றும் உத்தரவிட்டது.

இரு மதத்தினா் இடையே மோதலை உருவாக்கும் வகையில் பேசியதாகக் கூறி, மதுரை ஆதீனத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அளித்த புகாரின் பேரில், சென்னை மாநகர இணையக் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் அவா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

இந்த வழக்கில் மதுரை ஆதீனத்துக்கு முன்பிணை வழங்கப்பட்டிருந்தது. தன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி மதுரை ஆதீனம் தரப்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.சதீஷ்குமாா் முன் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இந்த வழக்கில் தன்னையும் ஒரு மனுதாரராக சோ்க்கக் கோரி, சமூக ஆா்வலா் பியூஸ் மனுஷ் தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

இதை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி, இந்த சம்பவத்துக்கும் சமூக ஆா்வலா் பியூஸ் மனுஷுக்கும் எந்தத் தொடா்பும் இல்லை. எனவே, சமூக சேவைகளை எல்லாம் நீதிமன்றத்துக்கு வெளியே வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என நீதிபதி கூறினாா்.

பின்னா், மதுரை ஆதீனம் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவுக்கு காவல் துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை செப்டம்பா் 15-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தாா். மேலும் மதுரை ஆதீனத்துக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை கூடாது என நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.

