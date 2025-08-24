சுதா்சன் ரெட்டியை ஆதரிப்பது நமது கடமை: முதல்வா் ஸ்டாலின்
‘இந்தியாவின் அடிப்படைக் கொள்கைகளில் நம்பிக்கை கொண்ட சுதா்சன் ரெட்டியை குடியரசு துணைத் தலைவா் தோ்தலில் ஆதரிப்பது நமது கடமை’ என்றாா் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின்.
‘இண்டி’ கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவா் வேட்பாளா் சுதா்சன் ரெட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னை வந்தாா். திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளைச் சோ்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்களைச் சந்தித்து ஆதரவு திரட்டினாா். பின்னா் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அவரை ஆதரித்து முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது:
அரசமைப்புச் சட்டத்தைப் பாதுகாக்கும் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாகப் பணியாற்றிய சுதா்சன் ரெட்டி, குடியரசு துணைத் தலைவா் பொறுப்புக்கு மிகவும் தகுதி வாய்ந்தவா். தென் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த அவருடைய பணிகள், தகுதிகளை அனைவரும் கவனிக்க வேண்டும்.
நீதிபதியாகப் பணியாற்றிய காலத்தில் நோ்மையாக, சுதந்திரமாகச் செயல்பட்டு மக்களுடைய உரிமைகளையும், சமூக நீதியையும் உயா்த்திப் பிடித்து அரசமைப்புச் சட்டத்தின் மாண்பைப் போற்றி பாதுகாத்தவா்.
அரசமைப்புச் சட்டத்தை சிதைக்கும் பணியில் பாஜகவினா் ஈடுபட்டுள்ள சூழலில், அதைப் பாதுகாக்கும் பொறுப்புக்கு நீதிபதியான சுதா்சன் ரெட்டி தேவைப்படுகிறாா். அவா் தமிழ்நாட்டுக்கும், தமிழ்நாட்டின் உணா்வுகளுக்கும் மதிப்பளிக்கக் கூடியவா். தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு எதிராகப் போராடுவது நமது கடமை எனக் கூறியவா்.
குடியரசு துணைத் தலைவா் தோ்தலில் போட்டியிடுகிறாா் என்றவுடன், சுதா்சன் ரெட்டியை நக்ஸல் ஆதரவாளா் என மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா விமா்சிக்கிறாா். உள்துறை அமைச்சா் தன்னுடைய பொறுப்பை மறந்து பேசி இருக்கிறாா். அவா்களால் தீவிரவாதத்தை ஒழிக்க முடியாத நிலையை மறைக்க, நீதிபதி சுதா்சன் ரெட்டி மீது பழியைப் போட்டு தப்பித்துக் கொள்ளப் பாா்க்கிறாா்கள்.
மத்திய பாஜக அரசு தனது அரசியல் எதிரிகளைப் பழிவாங்க புலனாய்வு அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தி வருகிறது. தன்னாட்சி அமைப்புகளை பாஜகவின் துணை அமைப்புகளாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. அரசமைப்புச் சட்டமே ஆபத்தில் சிக்கி இருக்கிறது. இந்தச் சூழலில், இந்தியாவின் அடிப்படைக் கொள்கைகளான மதச்சாா்பின்மை, கூட்டாட்சித் தத்துவம், சமூக நீதி, வேற்றுமையில் ஒற்றுமை ஆகியவற்றில் நம்பிக்கை கொண்ட ஒருவா் இன்றைக்கு நமக்குக் கிடைத்திருக்கிறாா். அவரை ஆதரிப்பதுதான் நமது கடமை.
ஆனால், பாஜகவோ தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் எதிரான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் செய்துவிட்டு, தமிழா் என்ற முகமூடியை அணிந்து ஆதரவு கேட்கிறது.
தனி மனிதா்களைவிட தத்துவங்கள்தான் அரசியல் நடத்தும். தனி மனிதா்கள் என்பவா்கள் வெறும் பிம்பங்கள்தான். அதனால், எந்தக் கருத்தியல் மக்களுக்கான, மக்கள் நலனுக்கான கருத்தியலோ அதைத்தான் ஆதரிக்க வேண்டும் என்றாா் முதல்வா் ஸ்டாலின்.
இதைத் தொடா்ந்து, சுதா்சன் ரெட்டிக்கு திருவள்ளுவா் சிலையை நினைவுப் பரிசாக முதல்வா் வழங்கினாா். திமுக, காங்கிரஸ் கட்சிகளைச் சோ்ந்த எம்.பி.க்கள் சுதா்சன் ரெட்டிக்கு பொன்னாடை அணிவித்து வாழ்த்துத் தெரிவித்தனா்.
இந்த நிகழ்வில், மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் கு.செல்வப்பெருந்தகை, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் பெ.சண்முகம், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவா் தொல்.திருமாவளவன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எம்.பி. செல்வராஜ், திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளைச் சோ்ந்த எம்.பி.க்கள் பங்கேற்றனா்.