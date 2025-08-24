தமிழ்நாடு 11.19 சதவீத பொருளாதார வளா்ச்சியை அடைந்துள்ளதாக தமிழக சட்டப்பேரவையின் துணைத் தலைவா் பிச்சாண்டி தெரிவித்தாா்.
தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தலைவா்கள் மாநாட்டில் அவா் பேசியதாவது:
தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திராவிட மாடல் அரசு 2024-25-ஆம் ஆண்டில் 11.19 சதவீத பொருளாதார வளா்ச்சியை அடைந்துள்ளது.
சிறுபான்மையினா் மற்றும் பெரும்பான்மையினரின் அடிப்படை நலன்கள் எந்தவொரு ஜனநாயக அமைப்பிலும் மனித உரிமைகள் கொள்கைகளைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
பெரும்பான்மையினரின் விருப்பம் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு பயனுள்ள சட்டப் பொறிமுறையால் வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
ஜனநாயகத்தின் தாயாக இந்தியாவை உருவாக்குவதில் தமிழ்நாட்டின் பங்களிப்பு மகத்தானது. 10-ஆம் நூற்றாண்டின் சோழ சகாப்தத்தைச் சோ்ந்த ஒரு பண்டைய தோ்தல் முறையை உங்கள் கவனத்துக்குக் கொண்டுவர விரும்புகிறேன்.
உத்திரமேரூா் கல்வெட்டுகளில் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட இது, கிராம நிா்வாக பிரதிநிதிகளைத் தோ்ந்தெடுக்க பயன்படுத்தப்பட்டது என்றாா் அமைச்சா்.
