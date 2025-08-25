கொலை முயற்சி வழக்கு: பிகாா் இளைஞா்களை விரட்டிப் பிடித்த ரயில்வே போலீஸாா்
சென்னை: சேலம் பகுதியில் கொலை முயற்சி வழக்கில் போலீஸாரால் தேடப்பட்ட வடமாநில இளைஞா்கள் சென்னை சென்ட்ரலுக்கு ரயிலில் வந்து தப்பிக்க முயன்ற நிலையில், அவா்களை ரயில்வே பாதுகாப்புப் பிரிவினா் விரட்டிப் பிடித்து கைது செய்தனா்.
சேலம் மாவட்டம் ஜலகண்டபுரம் பகுதியில் இறைச்சிக் கடையில் பணியிலிருந்த பாா்த்திபன் என்பவரை அதே கடையில் பணிபுரிந்த பிகாா் மாநிலம் மதுபனி மாவட்டம் ஜெய்நகரைச் சோ்ந்த சமீா்குமாா் (35) என்பவா் தாக்கி ரூ.25 ஆயிரத்தைப் பறித்துள்ளாா். அதன்பின் அதே கடையின் மற்றொரு கிளையில் பணிபுரிந்த தனது சகோதரா் முகேஷை அழைத்துக் கொண்டு சேலத்தில் போடிநாயக்கனூா் ரயிலில் ஏறி சென்னை வழியாக பிகாா் செல்ல வந்துள்ளனா்.
சமீா்குமாா் தாக்கியதில் தலையில் பலத்த காயமுற்ற பாா்த்திபன் அளித்த புகாரின்பேரில் சேலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து சமீா்குமாா், முகேஷ் ஆகியோரைத் தேடினா். அவா்கள் ரயிலில் தப்பியதை அறிந்து சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே பாதுகாப்புப் பிரிவினருக்குத் தகவல் அளித்தனா்.
அதன்படி, சென்னை சென்ட்ரலில் காலை 8.20 மணிக்கு போடிநாயக்கனூா் ரயில் வந்ததும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் பிரிவினா் சோதனையிட வந்தனா். ரயில்வே பாதுகாப்புப் பிரிவினரைப் பாா்த்ததும் சமீா்குமாா், முகேஷ் இருவரும் ரயிலில் இருந்து இறங்கி தப்பியோடினா். அவா்களை சாா்பு ஆய்வாளா் பிரவீனா, தலைமைக் காவலா் லலித்குமாா் ஆகியோா் பயணிகளுக்கு மத்தியில் விரட்டிச் சென்று பிடித்தனா்.
அப்போது லலித்குமாருக்கு வலது கையில் காயம் ஏற்பட்டது. பிடிபட்ட இருவரும் சென்ட்ரல் ரயில் நிலைய தமிழ்நாடு ரயில்வே இருப்புப் பாதை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டனா்.