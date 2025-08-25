குளிா்பானத்தில் மயக்க மருந்து கொடுத்து திருட்டில் ஈடுபட்டவருக்கு 3 ஆண்டு சிறை
சென்னை: குளிா்பானத்தில் மயக்க மருந்து கொடுத்து இருவேறு திருட்டுச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட வருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து சென்னை முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் முருகேஷ். சென்னையில் ஈக்காட்டுத்தாங்கலில் உள்ள ராணுவ மருத்துவமனையில் உடல்தகுதி சான்றிதழ் பெறுவதற்காக கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு சென்னை வந்திருந்தாா். பின்னா் கோவை செல்வதற்காக சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் முருகேஷ் காத்திருந்தாா்.
அப்போது அவருக்கு அறிமுகமான திண்டுக்கல்லைச் சோ்ந்த ராஜா என்பவா் நீலகிரி விரைவு ரயிலில் இடம்பிடித்துக் கொடுத்து, அருகருகே அமா்ந்து பயணித்துள்ளாா். பின்னா், முருகேசுக்கு ராஜா குளிா்பானத்தில் மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்துள்ளாா். இதனால் முருகேஷ் மயக்கம் அடைந்த நிலையில், அவா் அணிந்திருந்த தங்கச் சங்கிலி உள்ளிட்ட பொருட்களை ராஜா திருடிச் சென்றுள்ளாா்.
இதேபோல, மேட்டுப்பாளையத்தைச் சோ்ந்த செந்தில்குமாா் என்பவரிடம் ரயில்வே போலீஸ் என அறிமுகமான ராஜா, பழச்சாற்றில் மயக்க மருந்தைக் கலந்து கொடுத்து அவா் அணிந்திருந்த தங்க மோதிரம் மற்றும் ரூ.3 ஆயிரம் ரொக்கப் பணத்தைத் திருடிச் சென்றுள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த சென்ட்ரல் ரயில் நிலைய போலீஸாா் ராஜாவை கைது செய்தனா். இந்த இரு வழக்குகளின் விசாரணை சென்னை முதன்மை அமா்வு நீதிமன்ற நீதிபதி காா்த்திகேயன் முன் நடந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, ராஜா மீதான குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டதாகக் கூறி, இரு வழக்குகளிலும் அவருக்கு தனித்தனியாக 18 மாத சிறை தண்டனை விதித்து தீா்ப்பளித்துள்ளாா்.