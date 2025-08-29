12,152 கோயில்களில் திருப்பணி; ரூ. 7,846 கோடி நிலங்கள் மீட்பு: அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு
தமிழகத்தில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் அறநிலையத் துறை சாா்பில் 12,152 திருக்கோயில்களில் ரூ.6,980 கோடி மதிப்பீட்டில் 27,563 திருப்பணிகளுக்கு நிா்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 1,026 திருக்கோயில்களுக்குச் சொந்தமான ரூ.7,846 கோடி மதிப்பிலான நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் துறையின் அமைச்சா் பி.கே. சேகா்பாபு தெரிவித்தாா்.
தமிழகத்தில் கடந்த 2021 மே மாதம் முதல் தற்போது வரை இந்து சமய அறநிலையத் துறை மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள திட்டங்கள், சாதனைகள் குறித்து அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு சென்னையில் செய்தியாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை கூறியது:
முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு பொறுப்பேற்றபின் இதுவரை 3,503 திருக்கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டுள்ளது. இது இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் வரலாற்றில் சாதனை. திருக்கோயில்கள் சாா்பில் கடந்த ஆண்டு வரை 1,800 கட்டணமில்லா திருமணங்கள் நடத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவரை 1,026 திருக்கோயில்களுக்குச் சொந்தமான ரூ. 7,846.62 கோடி மதிப்பிலான 7,923.86 ஏக்கா் நிலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
ரூ.1,470 கோடி வழங்கிய உபயதாரா்கள்: 12,152 திருக்கோயில்களில் ரூ. 6,980 கோடியில் 27,563 திருப்பணிகளுக்கு நிா்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டு, ரூ.3,843 கோடியில் 14,594 பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன. உபயதாரா்கள் மட்டும் ரூ.1,470.21 கோடியில் 11,556 திருப்பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனா். தஞ்சாவூா் மாவட்டம், துக்காச்சி அருள்மிகு ஆபத்சகாயேஸ்வரா் திருக்கோயிலுக்கு யுனெஸ்கோ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 4 ஆண்டுகளில் ரூ.75.55 கோடியில் 130 திருக்கோயில்களுக்கு 134 புதிய மரத்தோ்கள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றில் 28 பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன. ரூ.137.42 கோடியில் 249 திருக்குளங்கள் சீரமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. ரூ.131 கோடியில் 147 புதிய அன்னதானக் கூடங்களும், ரூ.261.47 கோடியில் 38 புதிய பக்தா்கள் தங்கும் விடுதிகளும் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. பெருந்திட்ட வரைவின்கீழ் ரூ.1,770 கோடியில் 19 திருக்கோயில்களில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
1,347 போ் பணிவரன்முறை: சுவாமிமலை மற்றும் மருதமலை திருக்கோயில்களில் மின்தூக்கி அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் அக்டோபா் மாதத்துக்குள் பக்தா்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும். உலகிலேயே உயரமான முருகன் சிலைகள் மருதமலையிலும், ஈரோடு மாவட்டம், திண்டலிலும், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், குமரகிரியிலும் அமைக்க ஆரம்பக்கட்ட பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
அனைத்து ஜாதியினரும் அா்ச்சகா் ஆகலாம் என்ற திட்டத்தின்கீழ் 29 அா்ச்சகா்கள் பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனா். நீண்ட ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த 935 அலுவலா்கள் மற்றும் பணியாளா்களின் பதவி உயா்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
திருக்கோயில்களில் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்றி வந்த 1,347 பணியாளா்கள் பணிவரன் முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
1,074 கிலோ தங்கள் முதலீடு: அறநிலையத் துறையின் ஆன்மிகப் பயணங்களின் மூலம் 7,797 பக்தா்கள் பயன்பெற்றுள்ளனா். தங்க முதலீட்டு திட்டத்தின் மூலம் 21 திருக்கோயில்களில் பயன்பாடற்று இருந்த பலமாற்று பொன் இனங்கள் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் முன்னிலையில் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு மத்திய அரசின் உருக்காலையில் உருக்கி பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் தங்க முதலீட்டு திட்டத்தில் 1,074 கிலோ 123 கிராம் 488 மில்லி கிராம் சுத்த தங்கம் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ஆண்டொன்றுக்கு வட்டித் தொகையாக ரூ.17.81 கோடி கிடைக்கப்பெறுகிறது.
அறநிலையத் துறை சாா்பில் கோயில்களில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் அன்னதானத் திட்டத்தின் மூலம் ஆண்டொன்றுக்கு 3.5 கோடி பக்தா்கள் பயன்பெற்று வருகின்றனா். இதற்காக ஆண்டொன்றுக்கு ரூ.120 கோடி செலவிடப்படுகிறது.
மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில்... மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலை பொருத்தவரை வீரவசந்தராயா் மண்டபம் 2018-ஆம் ஆண்டு தீ விபத்தில் சேதமடைந்தது. இதைத் தொடா்ந்து இந்தத் திருக்கோயிலில் 64 பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தை மாதத்துக்குள் முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். வீரவசந்தராயா் மண்டபத்துக்கு கருங்கல் கிடைப்பது சிரமமாக சற்று காலதாமதம் ஏற்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதா் திருக்கோயில் திருப்பணிகள் விரைவுபடுத்தப்பட்டு குடமுழுக்கு நடத்தப்படும் என்றாா் அமைச்சா் சேகா்பாபு.
அப்போது, அறநிலையத்துறை ஆணையா் பி.என். ஸ்ரீதா், கூடுதல் ஆணையா்கள் சி. பழனி, பொ. ஜெயராமன், கோ. செ. மங்கையா்க்கரசி, சிறப்பு பணி அலுவலா் சி.லட்சுமணன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
பெட்டிச் செய்தி...
உச்சநீதிமன்றத்துக்கு நன்றி...
இது குறித்து அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு கூறுகையில், சென்னை கொளத்தூா் அருள்மிகு கபாலீஸ்வரா் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிக்கு புதிய கட்டடம் கட்ட கொளத்தூா் சோமநாத சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை 25 ஆண்டு குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டது தொடா்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. இந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதோடு, கல்வி என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அடிப்படை தேவை என்று உலகுக்கு உணா்த்திய உச்சநீதிமன்றத்துக்கு இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்பில் மனமாா்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்றாா் அமைச்சா் சேகா்பாபு.