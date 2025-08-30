பாமக கூட்டணிக்கு வரும்: இபிஎஸ்
அதிமுக கூட்டணிக்கு பாமக நிச்சயம் வரும் என்று அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளாா்
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற மாவட்டச் செயலா்கள் கூட்டத்தில் அவா் பேசியதாவது:
‘மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்’ எனும் சுற்றுப்பயணத்தை இதுவரை 118 தொகுதிகளில் மேற்கொண்டுள்ளேன். இதில் 100-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் அதிமுக எளிதில் வெற்றி பெறும் சூழல் தெரிகிறது. பிற தொகுதிகளில் செப்.1-ஆம் தேதி முதல் தொடா்ந்து சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ள முடிவு செய்துள்ளேன்.
2026 பேரவைத் தோ்தலில் திமுகவை வீழ்த்தி அதிமுக எளிதில் வெற்றி பெறும். பூத் கமிட்டி நிா்வாகிகள் முழுவீச்சில் செயல்பட வேண்டும்.
பாஜக உள்ளிட்ட பிற கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகளை அரவணைத்துச் செல்ல வேண்டும். திமுக எதிா்ப்பு நிலையில் இருக்கும் பாமக, அதிமுக கூட்டணிக்கு நிச்சயம் வரும் என்றாா் அவா்.
இந்தக் கூட்டத்தில், அதிமுக அவைத் தலைவா் தமிழ் மகன் உசேன், பொருளாளா் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், துணை பொதுச் செயலா்கள் கே.பி.முனுசாமி, நத்தம் விசுவநாதன், தலைமை நிலையச் செயலா் எஸ்.பி.வேலுமணி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.