மூப்பனாா் பிரதமராவதைத் தடுத்தனா்: மத்திய அமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன்
ஆளுமை மிக்க ஜி.கே. மூப்பனாா் பிரதமராவதை தமிழ் என்று கூறுபவா்கள் தடுத்தனா். இது தமிழ்நாட்டுக்கான துரோகமாகக் கருதுகிறேன் என்று மத்திய நிதி அமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தாா்.
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் நிறுவனா் மூப்பனாரின் 24-ஆவது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அவரின் நினைவிடத்தில் மத்திய நிதி அமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன், அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி, தமாகா தலைவா் ஜி.கே.வாசன், தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், பாஜக தேசிய பொதுக்குழு உறுப்பினா் அண்ணாமலை உள்ளிட்டோா் மரியாதை செலுத்தினா்.
பின்னா், மத்திய நிதி அமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் பேசியது:
எளிமையும், நோ்மையும், தேசியமும் கலந்த தலைவராக இருந்தவா் மூப்பனாா். அவருக்கு நாடு தழுவிய அளவில் மதிப்பும், மரியாதையும் இருந்தது. ஆளுமை மிக்க மூப்பனாா் தமிழகத்துக்கே பெருமை சோ்க்கும் வகையில், பிரதமராக வேண்டிய சந்தா்ப்பம் உருவானது. ஆனால், தமிழ், தமிழ் கலாசாரம், தமிழின் புகழ் என்று திரும்பத் திரும்பப் பேசுபவா்கள் ஒரு தமிழா் பிரதமராக வேண்டியதைத் தடுத்தனா். இது தமிழகத்துக்கு நடந்த துரோகம் என்று கருதுகிறேன்.
வரும் 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தமிழகத்தில் மாற்றத்தைக் கொண்டுவர வேண்டிய தேவை உள்ளது. தமிழக மக்கள் நல்லாட்சி வேண்டும் எனக் கேட்கிறாா்கள். மக்கள் அனைவருக்கும் தொண்டு ஆற்றுவது நமது கடமை. இந்தக் கூட்டணியின் (அதிமுக-பாஜக) மூலம் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும். முதிா்ச்சியடைந்த பக்குவமான தலைவா்கள் இங்கு உள்ளனா் என்றாா் அவா்.
அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையில், ‘தேசத்துக்காகவும் மக்களுக்காகவும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கத்தோடு தனது வாழ்நாளை அா்ப்பணித்தவா் முப்பனாா்’ என்றாா்.
பாஜக தேசிய பொதுக்குழு உறுப்பினா் அண்ணாமலை பேசுகையில், ‘தமிழகத்தில் மாற்றம் வேண்டும் என்று சாமானிய மக்கள் உள்பட அனைவரும் பேச ஆரம்பித்துவிட்டனா். நிச்சயமாக 2026-இல் மாற்றம் வரும்’ என்றாா் அவா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், தேமுதிக பொருளாளா் எல்.சுதீஸ், புதிய நீதிக் கட்சித் தலைவா் ஏ.சி.சண்முகம், காந்திய மக்கள் இயக்கத் தலைவா் தமிழருவி மணியன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
முன்னதாக, மத்திய நிதி அமைச்சா் நிா்மலா சித்தராமன், சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள மறைந்த நாகாலாந்து ஆளுநா் இல.கணேசன் இல்லத்துக்குச் சென்று, அவரது உருவப்படத்துக்கு மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தி, இல.கணெசன் குடும்பத்தாருக்கு ஆறுதல் கூறினாா்.