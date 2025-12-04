தமிழாராய்ச்சி நிறுவன ‘அறிஞா்கள் அமையம்’ நிகழ்வு: சா்வதேச நாடுகளில் தமிழைப் பாதுகாக்க வலியுறுத்தல்
அயல்நாடுகளில் தமிழ் மொழியைப் பாதுகாக்க மத்திய-மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் சாா்பில் நடைபெற்ற ‘அறிஞா்கள் அவையம்’ நிகழ்வில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
கோட்டூா்புரம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக வளாகத்தில், ‘அயல் நாடுகளில் தமிழரும் தமிழும்’ என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற இந்த உரையாடலில் சா்வதேச தமிழறிஞா்கள் நேரடியாகவும், காணொலி வழியாகவும் பங்கேற்றனா். தமிழியல் ஆய்வுகளில் இதுவரை நிகழ்ந்தவை குறித்தும், நிகழ வேண்டியவை குறித்தும் கலந்துரையாடினா்.
இந்த உரையாடலில் பல்வேறு சா்வதேச நாடுகளில் புலம்பெயா்ந்த தமிழா்கள் தொன்றுதொட்டு தமிழில் பேசி வந்தவா்கள், தற்போது பேசாத நிலைமை குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. இலங்கை மலையக தமிழா்கள் தமிழை மறந்து சிங்களத்தில் பேச தொடங்கியிருப்பதும், பா்மா உள்ளிட்ட நாடுகளிலும் தமிழை மறந்து, தமிழா்கள் உள்ளூா் மொழிகளில் பேசும் நிலைமைகள் குறித்தும் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடா்புடைய நாடுகளில் உள்ளூா் பாடத் திட்டங்களில் தமிழ்மொழி சோ்க்கப்படாத நிலை குறித்தும், இதை மத்திய-மாநில அரசுகள் கவனத்தில் கொண்டு அந்நாடுகளின் பாடத் திட்டங்களில் தமிழைச் சோ்க்க முயற்சிக்க வலியுறுத்தினா்.
நிகழ்வில், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத் தலைவா் ஆா்.பாலகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்துப் பேசியதாவது:
சா்வதேச அளவில் தனிப்பட்ட சந்திப்புகள், சொற்பொழிவுகள், பட்டிமன்றம் போன்ற மேடை நிகழ்வுகள் மூலம் மட்டுமே பெரும்பாலும் தமிழா்களுடன் கருத்துப் பரிமாற்றங்கள் நடைபெறுகின்றன. தமிழகத்துக்கு வெளியே உள்ள மிகப்பெரிய பல்கலை.கள் தமிழக பல்கலை.களுடன் ஆய்வு சாா்ந்த ஒருங்கிணைப்புகளை மேற்கொள்வதில்லை. தமிழை வளா்க்க மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்த கருத்துகளைப் பரிமாறுவது இந்த உரையாடலின் முக்கிய நோக்கம் என்றாா்.
தொடா்ந்து நடைபெற்ற உரையாடலில் இலங்கையிலிருந்து கலாநிதி சி.மௌனகுரு, அமெரிக்க பல்கலை. முனைவா் பாரதி சங்கர ராஜுலு,
சிங்கப்பூா் அருண் மகிழ்நன், ஜொ்மனி தமிழ்மரபு அறக்கட்டளை முனைவா் க.சுபாஷிணி, புதுவை முனைவா் எஸ்.ஜெயசீல ஸ்டீபன்,
தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலை. முனைவா் குறிஞ்சி வேந்தன், வேலூா் தொல்லியல் அறிஞா் ர.பூங்குன்றன், எழுத்தாளா் அ.வெண்ணிலா உள்ளிட்டோா் பேசினா். உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவன இயக்குநா் கோபிநாத் ஸ்டாலின், பேராசிரியா் சுலோசனா ராஜா, உதவிப் பேராசிரியா் கு.சிதம்பரம் ஆகியோா் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தனா்.