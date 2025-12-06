தமிழ்நாடு

அயோத்திபோல தமிழ்நாடு? பாஜகவுக்கு கனிமொழி எம்.பி. பதில்!

அயோத்தி போல தமிழ்நாடு மாற வேண்டும் என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறியதற்கு திமுக எம்.பி. கனிமொழி பதில்
அயோத்தி போல தமிழ்நாடு மாற வேண்டும் என்று பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியதற்கு திமுக எம்.பி. கனிமொழி பதில் அளித்துள்ளார்.

அயோத்தி போல தமிழ்நாடு மாற வேண்டும் என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறிய நிலையில், அவருக்கு பதிலளித்த திமுக எம்.பி. கனிமொழி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ``எந்த அயோத்தி போல தமிழ்நாடு மாற வேண்டும்?

கடந்த தேர்தலில் ஆர்எஸ்எஸ் - பாஜகவை படுதோல்வி அடையச் செய்து, மக்கள் தூக்கியெறிந்த ஃபைசாபாத் தொகுதியில் உள்ள அயோத்தியைப் போலவா?

கவலை வேண்டாம்! அப்படி தான் தமிழ்நாடு பல ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது’’ என்று தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேசுகையில், ``அயோத்தி இந்தியாவில்தானே இருக்கிறது. அயோத்தி ஒன்னும் இங்கிலாந்திலோ ஐரோப்பாவிலோ இல்லையே... இந்தியாவில்தான் உள்ளது.

தமிழ்நாடு அயோத்தி போல வருவதில் தவறில்லை. ராமர் ஆட்சி பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் ஆட்சி ராமர் ஆட்சிபோல வர வேண்டும்" என்று தெரிவித்திருந்தார்.

