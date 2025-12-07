குழந்தைகளின் விருப்பத்துக்கு முன்னுரிமை: உயா்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்
குழந்தைகளின் விருப்பம், உணா்வுகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என மேல்முறையீட்டு வழக்கில் சென்னை உயா்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
கருத்து வேறுபாட்டின் காரணமாக பிரிந்த தம்பதி தங்களுக்கு விவாகரத்து கோரி தாக்கல் செய்த வழக்கு சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது. இதனிடையே இந்த தம்பதிக்குப் பிறந்த இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் யாரிடம் இருப்பது என்பது தொடா்பாக பிரச்னை ஏற்பட்டது. இதுதொடா்பாக சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி, திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை குழந்தைகள் தாயுடனும், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தந்தையிடமும் இருக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டாா். இந்த உத்தரவை எதிா்த்து குழந்தைகளின் தந்தை உயா்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தாா்.
இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், முகமது ஷபீக் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது குழந்தைகள் இருவரையும் தனித்தனியாக அழைத்து நீதிபதிகள் விசாரித்தனா். அவா்கள் இருவரும் தாயிடம் செல்ல விரும்புவதாகவும், தங்களது தந்தை மற்றும் பாட்டி தங்களை அடித்து துன்புறுத்துவதாகவும் தெரிவித்தனா்.
இதையடுத்து, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில், இனியும் குழந்தைகளை தந்தையுடன் இரண்டு நாள்கள் இருக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டால், அவா்கள் தங்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகளால் உளவியல் ரீதியாகப் பாதிக்கப்படுவாா்கள். குழந்தைகளும் தாயுடன் வாழவே விரும்புகின்றனா். இந்த வழக்கில் தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது. குழந்தைகளை தாயுடன் செல்ல அனுமதிக்கிறோம் என உத்தரவிட்டனா்.
மேலும், பெற்றோருக்கு இடையிலான பிரச்னைகளில் குழந்தைகளைப் பண்டங்களைப் போல பரிமாற்றம் செய்யக் கூடாது. குழந்தைகள் யாருடன் வாழ வேண்டும் என்பது குறித்த வழக்குகளின்போது, குழந்தைகளின் உணா்வுகள், மனநிலையை ஆராய்ந்து முடிவெடுக்க வேண்டும். உலகளாவிய குழந்தைகள் தொடா்பான கருத்துகளின் அடிப்படையில் முடிவு செய்ய வேண்டும்.
குழந்தைகள் இந்த மகத்தான தேசத்தின் முதுகெலும்பு ஆவா். எனவே, குழந்தைகளின் விருப்பம், உணா்வுகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனா்.