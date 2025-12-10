காங்கிரஸ் கிராம கமிட்டி மாநாடு: தமிழகம் வருகிறாா் ராகுல் காந்தி!
காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள கிராம கமிட்டி மாநாட்டில் மக்களவை எதிா்க்கட்சி தலைவா் ராகுல் காந்தி பங்கேற்கவுள்ளாா். மேலும், மகளிா் பேரணியில் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலா் பிரியங்கா காந்தி கலந்துகொள்ள இருப்பதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவா் கு.செல்வப்பெருந்தகை புதன்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: வருகிற 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு காங்கிரஸ் சாா்பில் தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள கிராம கமிட்டி மாநில மாநாட்டில் மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி கலந்துகொள்ள உள்ளாா்.
அந்த மாநாட்டை ஒருங்கிணைப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுக்களுக்கு கே.வீ.தங்கபாலு (நிதிக் குழு), சு.திருநாவுக்கரசா் (வாகனம் ஏற்பாடு), எம்.கிருஷ்ணசாமி (வரவேற்பு), கே.எஸ்.அழகிரி (விளம்பரம்), சா.பீட்டா் அல்போன்ஸ் (பிரசாரம்), ரூபி ஆா்.மனோகரன் (மாநாடு திடல் அமைப்பு) ஆகியோா் தலைவா்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
அதேபோல், அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச் செயலா் பிரியங்கா காந்தி கலந்துகொள்ளும் மகளிா் பேரணியை ஒருங்கிணைக்க கரூா் மக்களவை உறுப்பினா் எஸ்.ஜோதிமணி தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், சுதா ராமகிருஷ்ணன் எம்.பி., முன்னாள் எம்.பி. கே.ராணி, மகிளா காங்கிரஸ் தலைவா் ஹசீனா சையத், தாரகை கத்பா்ட் எம்எல்ஏ, முன்னாள் எம்எல்ஏ ராணி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோா் இடம்பெற்றுள்ளனா். கிராம கமிட்டி மாநாடு மற்றும் பேரணி நடைபெறும் தேதிகள், இடம் குறித்து பின்னா் அறிவிக்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.