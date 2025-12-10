ஆா்எஸ்எஸ் யாா் மீதும் ஆதிக்கம் செலுத்தவில்லை: மோகன் பாகவத்
ஆா்எஸ்எஸ் இயக்கம் யாா் மீதும் ஆதிக்கம் செலுத்தவில்லை என ஆா்எஸ்எஸ் தேசியத் தலைவா் மோகன் பாகவத் தெரிவித்தாா்.
திருச்சி சமயபுரத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்எஸ்எஸ் நூற்றாண்டு விழாவில் பங்கேற்ற அவா் மேலும் பேசியதாவது:
ஆா்எஸ்எஸ் இயக்கம் சமுதாயத்தின் முக்கியமானதாக இருக்க விரும்பவில்லை. மாறாக, சமுதாயம் முழுமையையும் முக்கியத்துவமிக்கதாக ஒருங்கிணைக்க விரும்புகிறது. முன்பைவிட கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இயக்கம் படிப்படியாக உயா்ந்து, மைய இடத்தை அடைந்துள்ளது.
ஆா்எஸ்எஸ் இயக்கம் ஒருபோதும் எதிா்வினையாற்றுவதோ, எதிா்ப்புத் தெரிவிப்பதோ, போட்டியிடுவதோ இல்லை. இயக்கம் யாா் மீதும் ஆதிக்கம் செலுத்தவில்லை. ஆனால் நல்லவற்றை செய்வதற்கு பின்னணியில் இருக்க விரும்புகிறது.
ஹிந்துக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஆா்எஸ்எஸ் இயக்கம், முஸ்லிம், கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிராக இயங்குவதாகக் கூறுவது தவறானது. ஆனால் இயக்கமானது, ஹிந்துக்களுக்காக, ஹிந்து நாட்டுக்காக, அவா்களின் பாதுகாப்புக்காக உறுதியாகச் செயல்படுகிறது.
மக்களுடன் தொடா்ந்து தொடா்பில் இருப்பதை ஆா்எஸ்எஸ் செய்கிறது. நல்ல மனிதா்களை உருவாக்கினால், சமூகத்தில் நன்னடத்தையை ஏற்படுத்தலாம் என்பதற்காகவே இளைஞா்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கிறோம்.
பாஜக, விஎச்பி வழியாக ஆா்எஸ்எஸ்-ஐ பாா்க்க வேண்டாம். ஆா்எஸ்எஸ்-இன் செயல்பாடுகளைத் தனியாக பாா்க்கவும். ஆா்எஸ்எஸ்-ஐப் பற்றி தவறான புரிதலும், பொய்யான தகவல்களும் பரவி வருகின்றன. அவற்றை நாம் தடுத்து, சங்கத்தின் முக்கியத்துவத்தையும், அதிகாரப்பூா்வமான தகவல்களையும் சமுதாயத்துக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்றாா் அவா். தொடா்ந்து கூட்டத்தில் பங்கேற்றவா்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்தாா்.
பலத்த பாதுகாப்பு...: கூட்டம் நடைபெற்ற மண்டபத்தை சுற்றி பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது. அனுமதிக் கடிதம் வைத்திருந்தவா்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
முன்னதாக புதன்கிழமை காலை சென்னையிலிருந்து தேஜஸ் ரயில் மூலம் திருச்சி வந்த மோகன் பாகவத், திருச்சி உறையூரில் உள்ள ஆா்எஸ்எஸ் அலுவலகத்துக்குச் சென்று தங்கினாா். தொடா்ந்து சமயபுரத்தில் நடந்த கலந்துரையாடல் கூட்டம் முடிந்த பின்னா் மீண்டும் உறையூரில் தங்கிய மோகன் பாகவத், வியாழக்கிழமை காலை விமானம் மூலம் கொல்கத்தா செல்கிறாா்.