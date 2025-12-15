தமிழ்நாடு

குடியரசுத் தலைவர் டிச. 17-ல் வேலூர் வருகை!

குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு, டிச. 16 முதல் 22 வரை கர்நாடகம் தமிழகம், தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் சுற்றுப்பயணம்
குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு
குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முகோப்புப் படம்
Updated on
1 min read

குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு, டிசம்பர் 16 முதல் 22 வரை கர்நாடகம் தமிழகம், தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

இது தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை செயலகம் திங்கள்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: டிச.16-ஆம் தேதி கர்நாடக மாநிலம், மாண்டியா மாவட்டம், மாலவல்லியில் நடைபெறும் ஆதி ஜகத்குரு ஸ்ரீ சிவராத்திரீஸ்வர சிவயோகி மகாசுவாமிகளின் 1066-ஆவது ஜெயந்தி விழாவை குடியரசுத் தலைவர் தொடங்கி வைக்கிறார்.

டிச.17-ஆம் தேதி, தமிழகத்தின் வேலூரில் உள்ள பொற்கோயிலில் குடியரசுத் தலைவர் தரிசனம் செய்து பூஜை செய்கிறார். இதைத்தொடர்ந்து, தெலங்கானாவின் செகந்தராபாதில் உள்ள போலாவரத்தில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் ஓய்வு மாளிகைக்குச் செல்கிறார்.

டிச.19-ஆம் தேதி, தெலங்கானா பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் ஹைதராபாதில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் தேர்வாணைய தலைவர்களுக்கான தேசிய மாநாட்டை குடியரசுத் தலைவர் தொடங்கி வைக்கிறார்.

டிச.20-ஆம் தேதி, பிரம்மா குமாரிகள் சாந்தி சரோவர் அமைப்பின் 21-ஆம் ஆண்டு விழாவைக் குறிக்கும் வகையில், ஹைதராபாதில் அந்த அமைப்பால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் பாரதத்தின் காலத்தால் அழியாத ஞானம் அமைதி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான பாதைகள் என்ற பெயரில் நடைபெறும் மாநாட்டில் குடியரசுத் தலைவர் தலைமை உரையாற்றுகிறார் என்று செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

