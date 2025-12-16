மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 114.15 அடியாக சரிவு!

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் நாளொன்றுக்கு 0.50 அடி சரிந்து வருகிறது.
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு இன்று (டிச.16) காலை வினாடிக்கு 2672 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 1824 கன அடியாக சற்று குறைந்துள்ளது.
அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு நீர் மின் நிலையங்கள் வழியாக வினாடிக்கு 9,500 கன அடி நீரும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்ட மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 400 கன அடி நீரும் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
அணைக்கு வரும் நீரின் அளவை விட பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 114.63 அடியிலிருந்து 114.15 அடியாக சரிந்துள்ளது.
மேட்டூர் அணையின் தற்போதைய நீர் இருப்பு 84.46 டிஎம்சியாக உள்ளது.
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 1824 கன அடியாக சரிந்த நிலையில் பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு 9,500 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்படுவதால் அணையின் நீர்மட்டம் நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 0.50 அடி சரிந்து வருகிறது.
