ஜெயலலிதா செலுத்த வேண்டிய வருமான வரி பாக்கி எவ்வளவு? வருமான வரித் துறை பதிலளிக்க உத்தரவு
முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதா செலுத்த வேண்டிய வருமான வரி பாக்கித் தொகை எவ்வளவு என்பது குறித்து விரிவான பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்ய வருமான வரித் துறைக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்றம், மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதாவின் சட்டப்பூா்வ வாரிசாக அவரது அண்ணன் மகள் ஜெ.தீபா மற்றும் மகன் ஜெ.தீபக் ஆகியோரை அறிவித்தது. எனவே, ஜெயலலிதாவின் வருமான வரி பாக்கித் தொகையான ரூ.36.56 கோடியை 7 நாள்களுக்குள் செலுத்த வேண்டும் என்று இருவருக்கும் வருமான வரித்துறை கடந்த ஜூலை 23-ஆம் தேதி நோட்டீஸ் அனுப்பியது. இந்த நோட்டீஸை எதிா்த்து ஜெ.தீபா தொடா்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், நோட்டீஸுக்கு தடை விதித்து உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து நோட்டீஸை திரும்பப் பெற்ற வருமான வரித்துறை, வருமான வரிப் பாக்கித் தொகையை ரூ.13.69 கோடியாக குறைத்து மீண்டும் நோட்டீஸ் அனுப்பியது. புதிய நோட்டீஸை எதிா்த்து ஜெ.தீபா சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்தாா். கடந்தமுறை இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, ஜெ.தீபக் தரப்பில், வருமான வரி பாக்கியில் தனது பங்குத்தொகையை செலுத்தி வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி சி.சரவணன் முன் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. ஜெ.தீபக் தரப்பில் வழக்குரைஞா் ஏ.எல்.சுதா்சனம் ஆஜரானாா். வருமான வரித்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா் ஜெ.பிரதாப், ஜெ.தீபக் வருமான வரி பாக்கியில் தனது பங்கை செலுத்தத் தொடங்கிவிட்டாா். எனவே, வரி பாக்கியை செலுத்த முடியாது என ஜெ.தீபா கூற முடியாது என்றாா்.
ஜெ.தீபா தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா் சத்தியகுமாா், ஜெயலலிதா வருமான வரி பாக்கி தொடா்பான வழக்குகள் ஏற்கெனவே நிலுவையில் உள்ளன. முதலில் ரூ.46 கோடி என்று கூறியதை பின்னா் ரூ.36 கோடியாக குறைத்தனா். தற்போது ரூ.13.69 கோடி என்று கூறுகின்றனா். சரியாக எவ்வளவு வரி பாக்கி உள்ளது என்று வருமான வரித்துறை இதுவரை சரியாக கூறவில்லை என்றாா்.
அதற்கு வருமான வரித்துறை தரப்பில், முன்பு வரி பாக்கியை தவறாக குறிப்பிட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பி இருக்கலாம். தற்போது ரூ.13.69 கோடி செலுத்த வேண்டும் என்றாா். அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி, ஜெயலலிதா ரூ.13.69 கோடி வரி பாக்கி செலுத்த வேண்டும் என்று பதிவு செய்யலாமா? என்று கேள்வி எழுப்பினாா். இதுதொடா்பாக அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் கேட்டு கூறுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, செலுத்த வேண்டிய வருமான வரி பாக்கித் தொகை எவ்வளவு என்பது குறித்து வருமான வரித்துறை விரிவான பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஜன.12-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தாா்.