‘விடுபட்ட வாக்காளா்களை இணைக்கும் பணியில் காங்கிரஸாா் ஈடுபட வேண்டும்’
வாக்காளா் பட்டியலில் விடுபட்ட பெயா்களை இணைக்கும் பணியில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் ஈடுபட வேண்டும் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் கு. செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் ‘எக்ஸ்’தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு: தோ்தல் ஆணையத்தால் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட தமிழ்நாடு தோ்தல் வரைவு வாக்காளா் பட்டியலின்படி 97 லட்சம் வாக்காளா்கள் விடுபட்டிருப்பது மிகுந்த அதிா்ச்சியளிக்கிறது.
இந்த வரைவு வாக்காளா் பட்டியலை காங்கிரஸ் கட்சியை சோ்ந்த பூத் முகவா்கள் முறையாக சரிபாா்த்து, பாகத்தில் யாருடைய பெயா் விடுபட்டுள்ளது, எதனால் விடுபட்டுள்ளது என்பதை ஆராய்ந்து உடனடியாக அதன் காரணத்தை கண்டறிய வேண்டும்.
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி 2026 (எஸ்ஐஆா்) கணக்கீட்டுப் படிவம் கொடுத்திருந்து அது நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தால் அதன் காரணத்தை வாக்குச்சாவடி அலுவலரிடம் (பிஎல்ஒ) விசாரிக்க வேண்டும். மீண்டும் அந்த படிவம் கொடுத்து குறித்த காலத்துக்குள் இணைக்க முயற்சிக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளாா் அவா்.