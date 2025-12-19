தமிழ்நாடு

அண்ணா நகர் முதலிடம்! சென்னையில் தொகுதிவாரியாக நீக்கப்பட்டவர்கள் விவரம்!!

சென்னையில் சென்னையில் தொகுதிவாரியாக நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் விவரம்...
அண்ணா நகர் முதலிடம்! சென்னையில் தொகுதிவாரியாக நீக்கப்பட்டவர்கள் விவரம்!!
தமிழகம் முழுவதும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு(எஸ்ஐஆர்) முன்பு 6.41 கோடி வாக்காளர்கள் இருந்த நிலையில் தற்போது 5.43 கோடி வாக்காளர்கள் மட்டுமே உள்ளனர்.

எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கைகளில் மொத்தம் 97,37,832 வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னையில் அதிகபட்சமாக 14,25,018 வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். முன்பு 40,04,694 பேர் இருந்த நிலையில் தற்போது 25,79,676 பேர் உள்ளனர். சென்னையில் மொத்தம் 35.58% சதவீதம் வாக்குகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய தொகுதியான சோழிங்கநல்லூரில் 2,18,444 பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக செங்கல்பட்டு, திருப்பூர், கோவை, காஞ்சிபுரத்தில் அதிக வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை மாவட்டத்தில் தொகுதிவாரியாக நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை விவரம்...

ஆர்.கே. நகர் - 56,916

பெரம்பூர் - 97,345

கொளத்தூர் - 1,03,812

வில்லிவாக்கம் - 97,960

திரு.வி.க. நகர் - 59,043

எழும்பூர் - 74,858

ராயபுரம் - 51,711

துறைமுகம் - 69,824

சேப்பாக்கம் - 89,241

ஆயிரம் விளக்கு - 96,981

அண்ணாநகர் - 1,18,287

விருகம்பாக்கம் - 1,10,824

சைதாப்பேட்டை - 87,228

தியாகராயநகர் - 95,999

மயிலாப்பூர் - 87,668

வேளச்சேரி - 1,27,521

