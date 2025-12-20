தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் குறைந்தது!

மேட்டூர் அணை நிலவரம் பற்றி....
மேட்டூர் அணை.
Updated on
1 min read

மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 112.05 அடியாகக் குறைந்தது.

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு இன்று(சனிக்கிழமை) காலை வினாடிக்கு 1,454 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 1,847 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.

மேட்டூர் அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு 14,000 கன அடி வீதமும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்ட மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 400 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணைக்கு வரும் நீரின் அளவைவிட பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 112.65 அடியிலிருந்து 112.05 அடியாக குறைந்துள்ளது.

நீர் இருப்பு 81.35 டிஎம்சியாக உள்ளது.

Mettur Dam
மேட்டூர் அணை

