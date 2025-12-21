திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் தொடக்கம்!

திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் காணொளி வாயிலாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெறும் இக்கூட்டத்தில் விரைவு வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்த்தல் குறித்து ஆலோசிக்கப்படவுள்ளது.
இக்கூட்டத்தில் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள், தொகுதிப் பார்வையாளர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்குப் பிறகு தமிழ்நாட்டில் இருந்து 97.37 லட்சம் பேர் நீக்கப்பட்ட நிலையில், நிர்வாகிகளுடன் முதல்வர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
