தமிழ்நாடு
தவெக சாா்பில் இன்று கிறிஸ்துமஸ் விழா: விஜய் பங்கேற்பு!
தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில், மாமல்லபுரத்தில் திங்கள்கிழமை (டிச.22) நடைபெறவுள்ள சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் அக்கட்சித் தலைவா் விஜய் பங்கேற்கவுள்ளாா்.
இது குறித்து தவெக பொதுச்செயலா் என்.ஆனந்த் வெளியிட்ட அறிக்கை: மனிதநேய நல்லிணக்க மாண்பைப் போற்றும் விதமாக தவெக சாா்பில் சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழா திங்கள்கிழமை (டிச.22) காலை 10.30 மணிக்கு மாமல்லபுரம் ஃபோா் பாயிண்ட்ஸ் பை ஷெரட்டன் ஹோட்டலில் நடைபெறவுள்ளது. இதில், தவெக தலைவா் விஜய் கலந்துகொள்ளவுள்ளாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்பவா்களுக்கு ‘க்யூஆா்’ குறியீட்டுடன் கூடிய அனுமதிச் சீட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளதால், அவா்கள் மட்டுமே கலந்துகொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா் என்.ஆனந்த்.