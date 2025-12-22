நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு ஜன. 7 உள்ளூர் விடுமுறை!

உள்ளூர் விடுமுறை: நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு ஜனவரி 7 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு அறிவித்துள்ளார்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் அதிகளவில் வசிக்கும் படகர் இன மக்களால் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் ஹெத்தையம்மன் கோவில் திருவிழா ஜன. 7 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ளது.
இந்த நிலையில், ஜன. 7 ஆம் தேதி நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவித்து நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
