தமிழ்நாடு

தமிழக அரசின் வால்வோ சொகுசுப் பேருந்து! கட்டணம் எவ்வளவு?

தமிழக அரசின் வால்வோ சொகுசுப் பேருந்துகளின் கட்டண விவரம்...
Updated on
1 min read

அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் இயக்கப்படும் பல அச்சுகள் (MULTI-AXLE) கொண்ட 20 அதிநவீன குளிர்சாதன சொகுசு பேருந்துகளை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று தொடக்கிவைத்தார்.

தமிழ்நாடு போக்குவரத்துத் துறை மூலமாக முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு தரப்பு மக்களும் பயன்பெறும் வகையில் ரூ.34.30 கோடி மதிப்பிலான 20 வால்வோ பேருந்துகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் இருந்து கோவை, பெங்களூரு, திருப்பூர், திருச்சி, சேலம், திருநெல்வேலி, மதுரை, திருச்செந்தூர், நாகர்கோவில், தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு இந்த பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன.

கட்டண விவரங்கள்

சென்னை கிளாம்பாக்கம் - திருச்செந்தூர் - ரூ. 1,115

சென்னை கிளாம்பாக்கம் - நாகர்கோவில் - ரூ. 1,215

சென்னை கிளாம்பாக்கம் - தஞ்சாவூர் - ரூ. 590

சென்னை கிளாம்பாக்கம் - திருப்பூர் - ரூ. 800

சென்னை கிளாம்பாக்கம் - சேலம் - ரூ. 575

சென்னை கிளாம்பாக்கம் - கோவை - ரூ. 880

சென்னை கிளாம்பாக்கம் - பெங்களூரு - ரூ. 695

கோவை - பெங்களூரு - ரூ. 690

சென்னை கிளாம்பாக்கம் - திருச்சி - ரூ. 565

சென்னை கிளாம்பாக்கம் - மதுரை - ரூ. 790

இந்த பேருந்துகளில் பயணிக்க கிலோ மீட்டருக்கு ரூ. 1.70 வீதம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், அரசின் வால்வோ பேருந்துகளை இயக்கும் ஓட்டுநர்களுக்கு தனியார் ஆம்னி பேருந்து ஓட்டுநர்களைப் போன்ற ஆடை மற்றும் பைலட் தொப்பிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

முதல்வர் தொடக்கி வைத்த வால்வோ பேருந்து! புதிய வசதிகள் என்னென்ன?

Bus fare
SETC
Volvo Bus

