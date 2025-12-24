தமிழ்நாடு

மேலப்பாளையம் சந்தையில் ரூ.2.52 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை!

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆடு விற்பனைப் பற்றி..
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், நெல்லை மேலப்பாளையம் கால்நடை சந்தையில் ஆடுகள் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்றது. நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் சுமார் 2.52 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஆடுகள் விற்பனையாகி சாதனை படைத்துள்ளது.

புகழ்மிக்க மேலப்பாளையம் சந்தை

தென் தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான கால்நடை சந்தைகளில் ஒன்றாக நெல்லை மேலப்பாளையம் சந்தை திகழ்கிறது. இங்கு வாரந்தோறும் செவ்வாய்க்கிழமை ஆடு, மாடு, கோழி மற்றும் கருவாடு விற்பனைக்காகக் கொண்டு வரப்படுவது வழக்கம். உள்ளூர் வியாபாரிகள் மட்டுமின்றி, அண்டை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்களும் இங்கு வந்து கால்நடைகளை வாங்கிச் செல்வார்கள்.

பண்டிகை கால எதிர்பார்ப்பு

தற்போது மார்கழி மாதம் என்பதால், பொதுவாக அசைவ உணவுத் தேவை குறைந்து ஆடு விற்பனை மந்தமாகவே இருந்து வந்தது. இருப்பினும், நாளை (வியாழக்கிழமை) கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு, இறைச்சிக்காக ஆடுகளை வாங்க வியாபாரிகளும், பொதுமக்களும் நேற்று சந்தையில் பெருமளவில் குவிந்தனர்.

விலை விபரங்கள்

நேற்று நடந்த சந்தைக்கு நெல்லை மாவட்டம் மட்டுமின்றி தென்காசி, தூத்துக்குடி மற்றும் மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான ஆடுகள் விற்பனைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டன.

* ஆடுகள் அவற்றின் எடை மற்றும் தரத்திற்கு ஏற்ப ரூ. 10,000 முதல் ரூ. 25,000 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டன.

* குறிப்பாக கருங்கிடா, வெள்ளாடு, செம்மறியாடு போன்ற ரகங்கள் அதிகளவில் வந்திருந்தன.

* கிடாய்கள் மட்டும் ரூ. 23,000 முதல் ரூ. 26,000 வரை விலை போனது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோடி கணக்கில் வர்த்தகம்

நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் மேலப்பாளையம் சந்தையில் ஆடுகள் சுமார் ரூ. 2 கோடியே 52 லட்சத்திற்கு விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர். ஆடுகள் மட்டுமின்றி, நாட்டுக்கோழி மற்றும் பிராய்லர் கோழிகளும் சுமார் ரூ. 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.

மாவட்டத்தின் பிற சந்தைகள்

தென்மாவட்டங்களில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு கால்நடை வர்த்தகம் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 20-ஆம் தேதி தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அருகே உள்ள ரெட்டியார்பட்டி சந்தையில் ரூ.2 கோடிக்கும், நேற்று முன்தினம் கடையம் சந்தையில் ரூ.1 கோடிக்கும் ஆடுகள் விற்பனையானது குறிப்பிடத்தக்கது.

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு நடைபெற்ற இந்த அதிரடி விற்பனையால் கால்நடை வளர்ப்போரும், வியாபாரிகளும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

Summary

Goat sales were brisk at the Melapalayam livestock market in Nellai. A record was set yesterday, with goats worth over 2.52 crore rupees being sold in a single day.

