விஜயகாந்த் நினைவு தினம்: மத்திய இணை அமைச்சா், துணை முதல்வா் அஞ்சலி!
தேமுதிக நிறுவனா் விஜயகாந்தின் 2-ஆம் ஆண்டு நினைவு தின நிகழ்வையொட்டி, சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகன், துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட ஏராளமானோா் அஞ்சலி செலுத்தினா்.
விஜயகாந்த் நினைவு தினம் தேமுதிக சாா்பில் குருபூஜை விழாவாக ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது. இதையொட்டி, கோயம்பேட்டில் உள்ள அந்தக் கட்சியின் தலைமை அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள விஜயகாந்த் நினைவிடத்தில் அதிகாலை 4 மணி முதலே ஏராளமான கட்சித் தொண்டா்கள் மலா்தூவி அஞ்சலி செலுத்தினா்.
மௌன ஊா்வலம்: கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் எதிரே உள்ள அம்பேத்கா் சிலை அருகிலிருந்து மௌன ஊா்வலம் நடைபெற்றது. இதில், தேமுதிக பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த், பொருளாளா் எல்.கே.சுதீஷ், விஜயகாந்த் மகன்கள் விஜய பிரபாகரன், சண்முகப்பாண்டியன், தலைமை நிலையச் செயலா் ப.பாா்த்தசாரதி, தொண்டா்கள் கலந்துகொண்டனா். பேருந்து நிலையம் வழியாகச் சென்ற ஊா்வலம் விஜயகாந்த் நினைவிடத்தில் நிறைவு பெற்றது.
நினைவிடத்தில் உள்ள விஜயகாந்த், எம்ஜிஆா் சிலைகளுக்கு பிரேமலதா விஜயகாந்த் தலைமையில் அவரது குடும்பத்தினா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். தொடா்ந்து, குருபூஜை நடைபெற்றது. ஏழை மக்களுக்கு வேஷ்டி, சேலை, துண்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு நல உதவிகளை பிரேமலதா விஜயகாந்த் வழங்கினாா். அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
மத்திய இணை அமைச்சா், துணை முதல்வா்: மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகன், துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி, அமைச்சா்கள் எ.வ.வேலு, மா.சுப்பிரமணியன், தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், பாஜக மூத்த தலைவா்கள் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், தமிழிசை சௌந்தரராஜன், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் கு.செல்வப்பெருந்தகை, தமாகா தலைவா் ஜி.கே.வாசன், நாம் தமிழா் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான், புதிய நீதிக் கட்சித் தலைவா் ஏ.சி.சண்முகம், தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவா் தி.வேல்முருகன், மக்களவை உறுப்பினா்கள் திருச்சி சிவா, விஜய் வசந்த் ஆகியோா் விஜயகாந்த் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினா்.
திரைப்பட இயக்குநா்கள் ஆா்.கே.செல்வமணி, பேரரசு, கஸ்தூரி, தியாகு உள்ளிட்ட நடிகா்-நடிகைகளும் அஞ்சலி செலுத்தினா்.
மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவா் கமல்ஹாசன், தவெக தலைவா் விஜய், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் ஆகியோா் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் விஜயகாந்துக்கு புகழஞ்சலி செலுத்தினா்.
தொண்டா்கள் விரும்பும் கூட்டணி-பிரேமலதா: விஜயகாந்த் நினைவு தினத்தையொட்டி, பிரேமலதா விஜயகாந்த் அதிகாலை முதலே மௌனம் கடைப்பிடித்தாா். மாலை 6 மணிக்குப் பின்னா், அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழகத்தின் அனைத்துக் கட்சியினராலும் நேசிக்கப்பட்டவா் விஜயகாந்த். காலை முதல் பலா் நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினா். விஜய், தொல்.திருமாவளவன் உள்ளிட்ட பலா் நேரில் வர முடியாததால் தொலைபேசி மூலம் பேசினா். பேரவைத் தோ்தலில் தொண்டா்கள் விரும்பும் கூட்டணி அமையும். அந்தக் கூட்டணி நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்றாா் அவா்.
அளவில்லா அன்புக்குரியவா் விஜயகாந்த்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் புகழாரம்
தமிழக மக்களின் அளவில்லா அன்பைப் பெற்றவா் தேமுதிக நிறுவனா் விஜயகாந்த் என்று முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டியுள்ளாா். விஜயகாந்தின் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவரை வீட்டில் சந்தித்தபோது எடுத்த புகைப்படத்தை எக்ஸ் தளத்தில் முதல்வா் பகிா்ந்துள்ளாா். அந்தப் பதிவில் அவா் குறிப்பிட்டிருப்பதாவது:
ஏழை மக்கள் மீது பெரும் பரிவு கொண்டு, அனைவருக்கும் உதவும் தன் உயா்ந்த உள்ளத்தால் தமிழ் மக்களின் அளவில்லாத அன்பைப் பெற்ற எனது அருமை நண்பா், தேமுதிக நிறுவனா் விஜயகாந்தின் நற்பணிகளை நினைவுகூா்கிறேன் எனப் பதிவிட்டுள்ளாா்.