ஆங்கிலப் புத்தாண்டு: தமிழகத்தில் 1.20 லட்சம் போலீஸாா் பாதுகாப்பு
தமிழகத்தில் ஆங்கில புத்தாண்டு பிறப்பையொட்டி, புதன்கிழமை (டிச.31) மாலை முதல் 1.20 லட்சம் போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுகின்றனா்.
தமிழகத்தில் ஆங்கில புத்தாண்டை பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாகவும், அமைதியாகவும் கொண்டாடுவதற்கு காவல்துறை பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. புத்தாண்டு பிறப்பையொட்டி, புதன்கிழமை (டிச.31) மாலை முதல் தமிழகம் முழுவதும் 1.10 லட்சம் போலீஸாா்,10 ஆயிரம் ஊா்க்காவல் படையினா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுகிறாா்கள். சென்னையில் 19 ஆயிரம் போலீஸாா் கண்காணிப்பு பணில் ஈடுபடுகின்றனா்.
மாநிலம் முழுவதும் முக்கியமான இடங்களிலும், சாலை சந்திப்புகளிலும் வாகனச் சோதனை நடைபெறும். அன்று இரவு பொதுமக்கள், தேவையின்றி வெளியே சுற்றுவதை தவிா்க்க வேண்டும் என காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது
ஒரு மணிக்கு மேல் தடை: புதன்கிழமை (டிச.31) மாலை தொடங்கி வியாழக்கிழமை (ஜன.1) அதிகாலை 1 மணி வரை புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபடலாம் என காவல்துறையால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வியாழக்கிழமை அதிகாலை 1 மணிக்கு பின்னா் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்துக்கு அனுமதியில்லை. கேளிக்கை விடுதிகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது காவல்துறை விதித்த அனைத்து நிபந்தனைகளையும் கட்டாயம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என காவல்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது
கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்ட ரோந்து வாகனங்கள் மூலம் பொது இடங்களில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபடுபவா்கள் கண்காணிக்கப்படுகிறாா்கள். மோட்டாா் சைக்கிள் பந்தயம் உள்ளிட்ட ஆபத்தான செயல்களில் ஈடுபடுகிறவா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க போலீஸாருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
புத்தாண்டையொட்டி கிறிஸ்தவ தேவலாயங்களில் சிறப்பு பிராா்த்தனை,கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு ஆகியவை நடைபெறும் என்பதால், அங்கு பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல மக்கள் நெரிசல் மிக்க பகுதிகளையும் தீவிரமாக கண்காணிக்கும்படியும் போலீஸாருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. புதன்கிழமை மாலை முதல் வியாழக்கிழமை காலை வரை முக்கியமான சாலைகள்,சாலை சந்திப்புகள் ஆகிய இடங்களில் தீவிர வாகனச் சோதனை நடைபெற உள்ளது. இதில் மதுபோதையில் வாகன ஓட்டினால் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்து, சம்பந்தப்பட்ட நபரை கைது செய்யும் படி போலீஸாருக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் பாதுகாப்பு:
சென்னை முழுவதும் 19 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். காவல் துறையினருக்கு உதவியாக, 1,500 ஊா்க்காவல் படையினரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுகின்றனா். மேலும், 425 இடங்களில் வாகனத் தணிக்கை நடைபெறும். கிண்டி, அடையாறு, தரமணி, நீலாங்கரை துரைப்பாக்கம், மதுரவாயல் புறவழிச் சாலை, ஜிஎஸ்டி சாலை போன்ற பகுதிகளில் மோட்டாா் சைக்கிள் பந்தயத்தில் இளைஞா்கள் ஈடுபடுவதை தடுக்க 30 கண்காணிப்பு சோதனை குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கிய கோயில்கள், தேவாலயங்கள் உள்பட வழிபாட்டுதலங்கள் பொது இடங்கள் என சுமாா் 100 முக்கியமான இடங்களில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
புதன்கிழமை (டிச.31) மாலை முதல் வியாழக்கிழமை (ஜன.1) வரை கடல் நீரில் இறங்கவோ, குளிக்கவோ அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. தடையை மீறுபவா்களை அப்புறப்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மெரீனா,எலியட்ஸில் மணல் பகுதிகளில் தற்காலிக காவல் உதவி மைய கூடாரங்கள் அமைத்து பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க தற்காலிக கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பொது இடங்கள் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகள் உட்பட அனைத்து இடங்களிலும் பட்டாசுகள் வெடிக்க தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்,குடியிருப்பு பகுதிகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சிகளை காவல்துறை அனுமதி பெற்ற பின்னரே நிகழ்ச்சி நடத்திட வேண்டும். மீறுவோா் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை காவல் ஆணையா் ஏ.அருண் எச்சரித்துள்ளாா்.
புகா் பகுதிகளில்: ஆங்கில புத்தாண்டு பிறப்பையொட்டி, தாம்பரம் மாநகர காவல்துறை பல்வேறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. பாதுகாப்பு பணியில் 2,500 போலீஸாரும்,260 ஊா்க்காவல் படையினரும் ஈடுபடுகின்றனா்.
கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் பனையூரில் இருந்து கோவளம் வரை கடற்கரை ட்ரோன்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும். கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை,ராஜீவ்காந்தி சாலை, ஜிஎஸ்டி சாலை,வெளிவட்ட புறவழிச்சாலை 36 சாலை பாதுகாப்பு குழுக்களும், 60 வாகனச் சோதனை குழுக்களும்,5 வாகனத் தணிக்கை குழுக்களும் மோட்டாா் சைக்கிள் பந்தயத்தை ஈடுபடும் வகையில் நடவடிக்கை எடுப்பாா்கள்.
இதேபோல நட்சத்திர விடுதிகள்,ரிசாா்ட்டுகள் ஆகியவற்றில் நள்ளிரவு 1 மணிக்கு மேல் புத்தாண்டு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தக் கூடாது என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.