முதல்வர் கட்டுப்பாட்டில் காவல் துறை இல்லை: நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு

இவை அனைத்திற்கும் முதல்வர் பொறுப்பேற்க வேண்டும். முழுமையான நீதி விசாரணை வேண்டும், சிபிஐ நீதி விசாரணை வேண்டுமென்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நிகிதா பெயரில் 2011 இல் மோசடி வழக்குகள் உள்ளன. தலைமைச் செயலகத்தில் யாருக்கு அவர் போன் செய்தார்? அந்த அதிகாரி யார், அவர்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். எடப்பாடி பழனிசாமி சுற்றுப்பயணத்தில் வரும் 7ஆம் தேதி கலந்து கொள்கிறேன். எல்லா இடங்களிலும் பாஜக நிர்வாகிகள் எல்லோரும் கலந்து கொள்வார்கள்.

இனி எல்லா போராட்டங்களிலும் ஒன்றிணைந்து (அதிமுக, பாஜக) செயல்படுவோம். விஜய்யுடன் கூட்டணி பற்றி என்னால் ஏதும் சொல்ல முடியாது அவர்களுடைய செயற்குழு கூட்டம் நடக்கிறது. அதில் அவர்கள் விருப்பபடி முடிவெடுப்பார்கள். தேர்தலுக்கு இன்னும் ரொம்ப நாள் இருக்கிறது, பாத்துக்கலாம் நல்லதே நடக்கும் என்றார்.

Summary

BJP leader Nainar Nagendran has alleged that the police department in Tamil Nadu is not under the control of the Chief Minister.