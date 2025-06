அதிமுகவில் வடசென்னை வடக்கு (மேற்கு), கன்னியாகுமரி மாவட்டச் செயலர்கள் மாற்றம்

வட சென்னை வடக்கு (மேற்கு) மாவட்டம்

வட சென்னை வடக்கு (மேற்கு) மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருக்கும் T.G.வெங்கடேஷ்பாபு, Ex. M.P., அனைத்துலக எம்.ஜி.ஆர். மன்ற இணைச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருக்கும் புரசை V.S. பாபு, Ex. M.L.A., ஆகியோரும் இன்று முதல் அவரவர் வகித்து வரும் பொறுப்புகளில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்கள்.

வட சென்னை வடக்கு (மேற்கு) மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் பொறுப்பில் புரசை V.S. பாபு, Ex. M.L.A.,செம்பியம், பெரம்பூர், கொளத்தூர் மேற்கு பகுதி) இன்று முதல் நியமிக்கப்படுகிறார். இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

SUMMARY

The AIADMK North Chennai North (West) and Kanyakumari district secretaries have been changed.