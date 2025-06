புதுச்சேரி பாஜக தலைவராகிறார் ராமலிங்கம்

எனவே, கட்சியை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் புதிய தலைவா் தோ்ந்தெடுக்க பாஜக மேலிடம் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் புதுச்சேரி மாநில பாஜக தலைவா் பதவிக்கான தோ்தலில் போட்டியிட விரும்புவோா் ஞாயிற்றுக்கிழமை முற்பகல் 10 முதல் பிற்பகல் 12 மணி வரை வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யலாம்.

வேட்பு மனுவை ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் 1 மணி முதல் 3 மணி வரை திரும்பப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

summary

Ramalingam is set to be elected unopposed as the Puducherry BJP president.