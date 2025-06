ஸ்டாலின் ஆட்சியில் வரி உயர்வைப் போல லாக்கப் மரணங்களும் உயர்ந்து வருகின்றன: ஆர்.பி.உதயகுமார்

இன்றைக்கு அரசு வேடிக்கை பார்க்கிறதா? ஸ்டாலினுக்கு நிர்வாகம் தெரியவில்லையா அல்லது தெரிந்தும் கையாள தெரியவில்லையா? இல்லை சாகட்டும் என்று சாக்கு போக்கு சொல்லி இருந்து விடுகிறாரா? ஸ்டாலினுக்கு காவல் துறையை வழிநடத்த தெரியவில்லையா?. ஆனால் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியில் தமிழக காவல்துறை, இங்கிலாந்தின் ஸ்காட்லாந்து காவல்துறைக்கு நிகராக இருந்தது. வேடசந்தூரில் அரசு விழாவில் ஜெயலலிதாவின் படத்தை குப்பை தொட்டியில் போட்டுள்ளனர். இது மிகவும் வேதனை அளிக்கிறது.

இந்த ஆட்சியை குப்பை தொட்டியில் தூக்கிப் போட வெகு தொலைவு இல்லை. இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டார்.

Summary

R.P. Udaya Kumar says Lockup deaths are increasing under Stalin's rule.