MK stalin launches new 108 ambulance services
'108 ஆம்புலன்ஸ்' சேவைகளை தொடக்கிவைத்த முதல்வர்dipr
தமிழ்நாடு

புதிய '108 ஆம்புலன்ஸ்' சேவைகளை தொடக்கிவைத்தார் முதல்வர்!

புதிய '108 ஆம்புலன்ஸ்' ஊர்திகளின் சேவைகளை தொடக்கிவைத்த முதல்வர்...
சென்னையில் 87 புதிய 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவைகளை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று(சனிக்கிழமை) கொடியசைத்து தொடக்கிவைத்தார்.

சென்னையில் ரூ.18.9 கோடி மதிப்பீட்டில் 87 புதிய 108 அவசர கால ஊர்திகள் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக இன்று வழங்கப்பட்டது.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் புதிய 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவைகளை முதல்வர் இன்று தொடங்கிவைத்தார்.

மேலும் நிகழ்வில் தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம், அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் மற்றும் சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.

