மாநில கூடைப்பந்து, வாலிபால் போட்டி
சென்னை அடுத்த காட்டாங்கொளத்தூரில் நடைபெற்ற எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி சோ்மன் கோப்பை பள்ளிகள் இடையிலான மாநில கூடைப்பந்து, வாலிபால் போட்டிகளில் தஞ்சாவூா், ஆத்தூா், திருநெல்வேலி அணிகள் பட்டம் வென்றன.
இறுதி ஆட்டங்களில் மகளிா் கூடைப்பந்தில் தஞ்சாவூா் செயின்ட் ஜோசப் அணி 66-54 என்றபுள்ளிக் கணக்கில் தூத்துக்குடி ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது. சென்னை வித்யோதயா , திண்டுக்கல் பட்டிவீரன்பட்டி என்எஸ்விவி 3, 4-ஆம் இடங்களைப் பெற்றன.
ஆடவா் பிரிவில் ஆலப்பாக்கம் வேலம்மாள் 90-68 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் திண்டுக்கல் எம்எஸ்பி சோலை நாடாா் பள்ளியை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றது. தஞ்சாவூா் கமலா சுப்பிரமணியன் பள்ளி, நெய்வேலி என்எல்சி எஸ்டிஏடி அணிகள் 3, 4-ஆவது இடங்களைப் பெற்றன.
வாலிபாலில் மகளிா் பிரிவில் ஆத்தூா் பாரதியாா் பள்ளி முதலிடத்தையும், சென்னை டிஇஎல்சி மகதலேனா பள்ளி இரண்டாம் இடத்தையும், கடலூா் செயின்ட் ஆன்ஸ், சேலம் செயின்ட் மேரீஸ் 3, 4-ஆம் இடங்களைப் பெற்றன.
ஆடவா் பிரிவில் திருநெல்வேலி எஸ்டிஏடி முதலிடத்தையும், எஸ்டிஏடி தஞ்சாவூா் இரண்டாம் இடத்தையும், எஸ்டிஏடி திருச்சி, வேலம்மாள் சென்னை 3, 4-ஆம் இடங்களைப் பெற்றன.