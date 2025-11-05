தமிழ்நாடு
2 நாள்களில் தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.1,360 குறைவு
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.89,440-க்கு விற்பனையானது.
இதன்மூலம் கடந்த 2 நாள்களில் தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.1,360 குறைந்துள்ளது.
சென்னையில் தங்கம் விலை செவ்வாய்க்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.90,000-க்கு விற்பனையானது. தொடா்ந்து தங்கம் விலை புதன்கிழமை மீண்டும் குறைந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ரூ.11,180-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.89,440-க்கும் விற்பனையானது. இதன்மூலம் கடந்த 2 நாள்களில் தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.1,360 குறைந்துள்ளது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2 குறைந்து ரூ.163-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2,000 குறைந்து ரூ.1.63 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.