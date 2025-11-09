தமிழ்நாடு

தேஜஸ்வி யாதவிற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து

பிகார் முன்னாள் துணை முதல்வர் தேஜஸ்வி யாதவின் பிறந்த நாளையொட்டி முதல்வர் ஸ்டாலின் வாழ்த்து கூறியுள்ளார்.
மு.க.ஸ்டாலின் / தேஜஸ்வி யாதவ்.
மு.க.ஸ்டாலின் / தேஜஸ்வி யாதவ்.
Published on
Updated on
1 min read

பிகார் முன்னாள் துணை முதல்வர் தேஜஸ்வி யாதவின் பிறந்த நாளையொட்டி முதல்வர் ஸ்டாலின் வாழ்த்து கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கதில், தம்பி தேஜஸ்வி யாதவிற்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்! பிகாரில் புத்துணர்வு பெற்றுள்ள சமூகநீதி இயக்கத்தின் உந்துசக்தியாக எழுந்து, கோடிக்கணக்கானோருக்கு நம்பிக்கையளிப்பவராகத் தாங்கள் இருக்கிறீர்கள்.

மேற்கு வங்கத்தில் தொடரும் அவலம்! பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான 4 வயது சிறுமி!

தங்களது தலைமையில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தின் விளிம்பில் பிகார் இருக்கும் நிலையில், சமத்துவம், தரமான கல்வி, வேலைவாய்ப்புகள், மாண்பு என அவர்களது எதிர்பார்ப்புகளைத் தாங்கள் நிறைவு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்.

இந்த வரலாற்றுப் பாதையில் தொடர்ந்து வலிமையோடும், நல்ல உடல்நலத்தோடும், துணிச்சலோடும் தாங்கள் தொடர விழைகிறேன். இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

TN CM and DMK President M K Stalin extended birthday wishes to Bihar Opposition Leader Tejashwi Yadav.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

bihar
Tejashwi Yadav
cm stalin

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com