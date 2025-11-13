2019 தோ்தலில் பணம் பறிமுதல் வழக்கு: வேலூா் எம்.பி. டி.எம்.கதிா்ஆனந்த் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்
கடந்த 2019 மக்களவைத் தோ்தலின்போது வாக்காளா்களுக்கு பட்டுவாடா செய்வதற்காக கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பணம் பதுக்கி வைத்திருந்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கின் விசாரணைக்காக வேலூா் மக்களவை உறுப்பினா் டி.எம்.கதிா்ஆனந்த் நீதிமன்றத்தில் புதன்கிழமை ஆஜரானாா்.
வேலூா் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் அமைச்சா் துரைமுருகனின் மகன் டி.எம்.கதிா்ஆனந்த் போட்டியிட்டாா். அப்போது துரைமுருகன் வீட்டில் வருமான வரித்துறைசோதனையில் கணக்கில் வராத பணம் ரூ.10 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தொடா்ந்து, கதிா்ஆனந்த்தின் ஆதரவாளா்களான திமுக பிரமுகா் பூஞ்சோலை சீனிவாசன், அவரது உறவினா் தாமோதரன் வீடுகளிலும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினா். இதில், காட்பாடி அடுத்த பள்ளிக்குப்பம் கிராமத்தில் தாமோதரனுக்குச் சொந்தமான சிமென்ட் கிடங்கில் இருந்து ரூ.10.48 கோடி பணம், வாக்குச்சாவடி வாரியாக வாக்காளா்கள் விவரங்கள் அடங்கிய ஆவணங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இதுகுறித்து, அப்போதைய தோ்தல் கணக்கு அலுவலா் சிலுப்பன் அளித்த புகாரின்பேரில் கதிா் ஆனந்த், பூஞ்சோலை சீனிவாசன், தாமோதரன் ஆகியோா் மீது காட்பாடி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இந்த வழக்கு மீதான விசாரணை வேலூா் நீதித்துறை நடுவா் (எண் 1) மன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
இவ்வழக்கின் விசாரணைக்காக கதிா்ஆனந்த் ஆஜரானாா். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சக்திகுமாா், இவ்வழக்கில் கதிா்ஆனந்த் வியாழக்கிழமை மீண்டும் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தாா்.
டி.எம்.கதிா்ஆனந்த் முதன்முறை 2019-2024 இடையே வேலூா் மக்களவை உறுப்பினராக பதவி வகித்ததுடன், 2024-இல் நடைபெற்ற மக்களவைத் தோ்தலில் இதே தொகுதியில் மீண்டும் வெற்றி பெற்று இரண்டாவது முறையாக வேலூா் மக்களவை உறுப்பினராக இருந்து வருகிறாா்.