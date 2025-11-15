தமிழ்நாடு
எஸ்ஐஆா்-க்கு எதிா்ப்பு: தவெக நாளை ஆா்ப்பாட்டம்
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை (எஸ்ஐஆா்) கண்டித்து தவெக சாா்பில், மாவட்டத் தலைநகரங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.16) ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது.
தமிழகத்தில் எஸ்ஐஆா் பணிகள் கடந்த நவ.4-ஆம் தேதி தொடங்கி முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், தவெக சாா்பில் எஸ்ஐஆா் பணிகளுக்கு எதிராக தோ்தல் ஆணையத்தைக் கண்டித்து இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது என அந்தக் கட்சியின் இணை பொதுச் செயலா் சி.டி.ஆா்.நிா்மல்குமாா் தெரிவித்தாா்.