புதிய உச்சத்தில் முட்டை விலை!

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை புதிய உச்சமாக 5 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 6.10 நிர்யணம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
முட்டை விலை ரூ.6.05-ல் இருந்து 5 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.6.10-ஆக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் புதிய விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி விலை கிலோ ரூ. 98-ஆகவும், முட்டைக் கோழி விலை ரூ. 122-ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
தமிழகத்தில் கடந்த சில நாள்களாக முட்டையின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் நிலையில் புதிய உச்சமாக முட்டை விலை ரூ. 6.10-ஆக நிர்யணம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.