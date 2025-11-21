எஸ்ஐஆா்: மாற்றுத்திறனாளிகள், திருநங்கைகளுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடு
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளின்போது (எஸ்ஐஆா்) மாற்றுத்திறனாளிகள், திருநங்கைகளுக்கு உதவ சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அா்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டசெய்திக் குறிப்பு:
தமிழ்நாட்டில் எஸ்ஐஆா் பணியின்போது, வாக்காளா்கள், குறிப்பாக வயதானவா்கள், நோயாளிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பிற பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் பங்கேற்பைக் கவனத்தில் கொள்ளவும், அவா்களுக்கு தன்னாா்வலா்கள் மூலம் தேவையான வசதிகளை செய்யவும் இந்திய தோ்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
தற்போது வரை, 4,81,284 மாற்றுத்திறனாளிகள், 9,464 திருநங்கைகள் வாக்காளா் பட்டியலில் வாக்காளா்களாகச் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா். அதன்படி, திருநங்கைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் மூலமாக, கணக்கீட்டுப் படிவங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டன. கணக்கீட்டுப் படிவங்களை நிரப்புவதற்கு அவா்களுக்குத் தேவையான உதவிகள் தன்னாா்வலா்கள் மூலம் வழங்க தகுந்த ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும், வரும் டிச.9-இல் தொடங்கும் உரிமைகோரல் மற்றும் ஆட்சேபணைகள் கட்டத்தின்போது வாக்காளா் அடையாள அட்டை இல்லாத திருநங்கை மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்களின் வசதிக்காக உதவி மையங்களை ஏற்பாடு செய்வதற்கு மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரிகள் மற்றும் வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
6.12 கோடி பேருக்கு படிவங்கள் விநியோகம்: தமிழகத்தில் 6,41,14,587 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். இவா்களில் 6,12,78,008 பேருக்கு எஸ்ஐஆா் கணக்கீட்டுப் படிவங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இது 95.58 சதவீதம். மேலும், பூா்த்தி செய்து திரும்பி வழங்கப்பட்ட படிவங்களில் 1,84,72,503 படிவங்கள் கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.