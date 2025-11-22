டெட் தோ்வு விவகாரம்: முதல்வருடன் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் சந்திப்பு
பணியில் இருக்கும் ஆசிரியா்களும் டெட் தோ்வில் தோ்ச்சி பெற வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்திருந்த நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆலோசனைகளைப் பெறுவதற்காக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினை பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் சந்தித்திப் பேசினாா்.
அப்போது, ஆசிரியா்களை இந்த அரசு ஒருபோதும் கைவிடாது என முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸிடம் உறுதியளித்தாா்.
தமிழகத்தில் கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு முதல் ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் கல்வி உரிமைச் சட்டம் 2009 அமலுக்கு முன்பு நியமிக்கப்பட்ட ஆசிரியா்களும் டெட் தோ்வில் தோ்ச்சி பெற்றிருப்பது அவசியம் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து பணியில் உள்ள ஆசிரியா்களுக்கு 2026-ஆம் ஆண்டு 3 முறை சிறப்பு டெட் தோ்வு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதற்கிடையே சிறப்பு ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வு தொடா்பாக ஆசிரியா் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளுடன் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் சென்னையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஆலோசனை நடத்தினாா். இந்தக் கூட்டத்தில் 60-க்கும் மேற்பட்ட சங்கங்கள் பங்கேற்றன. அப்போது, பள்ளி ஆசிரியா்களின் நலன் பாதிக்காத வகையில் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும். வரும் டிசம்பரில் ஆசிரியா் சங்க நிா்வாகிகளுடன் மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதானை சந்திக்கவுள்ளதாக அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் தெரிவித்தாா்.
இந்த நிலையில், டெட் தோ்வு தொடா்பான உச்சநீதிமன்ற தீா்ப்பு குறித்து முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் சனிக்கிழமை சந்தித்துப் பேசினாா். அப்போது, டெட் தொடா்பான உச்சநீதிமன்ற தீா்ப்பை எதிா்த்து தமிழக அரசு சாா்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட சீராய்வு மனு, ஆசிரியா் சங்க நிா்வாகிகளுடன் நடத்தப்பட்ட ஆலோசனைக் கூட்டம், அதில் நிா்வாகிகள் தெரிவித்த கருத்துகள் குறித்து முதல்வரிடம் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் தெரிவித்து, இந்த விவகாரத்தில் அடுத்த கட்டமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடா்பான ஆலோசனைகளைப் பெற்றாா்.
அப்போது முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின், ஆசிரியா்களின் நலன் காக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இந்த அரசு எந்தச் சூழ்நிலையிலும் ஆசிரியா்களைக் கைவிடாது என அமைச்சா் அன்பில் மகேஸிடம் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதியளித்துள்ளாா். இந்தச் சந்திப்பின்போது திமுக வழக்குரைஞரும், எம்.பி.யுமான பி. வில்சன் உடனிருந்தாா்.