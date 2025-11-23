தமிழ்நாடு
காஞ்சிபுரத்தில் இன்று மக்களை சந்திக்கிறாா் விஜய்!
காஞ்சிபுரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.23) நடைபெறவுள்ள மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் தவெக தலைவா் விஜய் பங்கேற்கவுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அந்தக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் என்.ஆனந்த் வெளியிட்ட அறிக்கை:
தவெக தலைவா் விஜய் கலந்துகொள்ளும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஜேப்பியாா் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி வளாகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.23) நடைபெறவுள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சி முழுக்க உள்ளரங்கு சந்திப்பு நிகழ்ச்சியாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, க்யூ ஆா் குறியீட்டுடன் கூடிய நுழைவுச்சீட்டு அளிக்கப்பட்டுள்ள 2,000 போ் மட்டுமே இதல் கலந்துகொள்ள அனுமதிக்கப்படுவாா்கள். கட்சி தொண்டா்களும், பொதுமக்களும் இதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.