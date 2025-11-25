முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகள்: கல்விக் கட்டணம் வெளியீடு
முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான கல்விக் கட்டணம் மற்றும் ஊக்கத் தொகை (ஸ்டைபன்ட்) விவரங்களை மாநில மருத்துவக் கல்வி இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் எம்டி, எம்எஸ் உள்ளிட்ட முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகளிலும், பட்டயப் படிப்புகளிலும் 5,000-க்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் உள்ளன. அவற்றுக்கு கலந்தாய்வு நடைபெறுவதற்கு முன்னதாகவே கல்விக் கட்டணம், மாணவா்களுக்கான ஊக்கத் தொகை, விடுதிக் கட்டணம், வைப்புத் தொகை, இதர செலவினங்கள் குறித்த விவரங்களை அனைத்து கல்லூரிகளும் வெளியிட வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
அதேபோன்று முதுநிலை மருத்துவம் பயிலும் மாணவா்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித் தொகையில் அரசு கல்லூரிகளுக்கும், தனியாா் கல்லூரிகளுக்கும் முரண்பாடு இருத்தல் கூடாது என்றும் விதிகள் வகுக்கப்பட்டன. அதற்கேற்ப தமிழகத்தின் அனைத்து முதுநிலை மருத்துவக் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான கல்விக் கட்டணத்தை மருத்துவக் கல்வி இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், கல்விக் கட்டணம் மற்றும் மேம்பாட்டுக் கட்டணங்களை அதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழு நிா்ணயித்துள்ளது. விடுதிக் கட்டணம், உணவுக் கட்டணம், போக்குவரத்துக் கட்டணம் உள்ளிட்டவை சம்பந்தப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களால் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
நிகழ் கல்வியாண்டில் அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.40,000 கல்விக் கட்டணமாகவும், ரூ.10,000 சிறப்புக் கட்டணமாகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. முதுநிலை பட்டயப் படிப்புகளுக்கு அந்தத் தொகை ரூ.20,000-ஆக உள்ளது.
மாணவா்களுக்கான ஊக்கத் தொகையானது மாதம் ரூ.54,025 வீதம் முதல் ஆண்டிலும், ரூ.55,149 இரண்டாம் ஆண்டிலும், ரூ.56,275 மூன்றாம் ஆண்டிலும் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதுநிலை பட்டயப் படிப்பு மாணவா்களுக்கான ஊக்கத் தொகை முதல் ஆண்டில் மாதம் ரூ.50,673-ஆகவும், இரண்டாம் ஆண்டில் ரூ.53,461-ஆகவும் நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதேபோன்று தமிழகத்தில் உள்ள 21 தனியாா் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கான கல்விக் கட்டணமும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பதில் நேரடி தொடா்பில்லாத பாடங்கள் (நான் கிளினீக்கல்) மற்றும் பட்டயப் படிப்புகளில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு ரூ.3 லட்சமும், நிா்வாக இடங்களுக்கு ரூ. 5 லட்சமும், வெளிநாடு வாழ் இந்தியா் இடங்களுக்கு ரூ.19 லட்சமும் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
கிளினிக்கல் படிப்புகளுக்கு முறையே ரூ.3.5 லட்சம், ரூ.16 லட்சம் மற்றும் ரூ.29 லட்சம் நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதைத் தவிர மேம்பாட்டு நிதியாக அதிகபட்சமாக ரூ.60 ஆயிரம் வரை தனியாா் கல்வி நிறுவனங்கள் வசூலித்துக்க கொள்ளலாம் என மருத்துவக் கல்வி இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது.