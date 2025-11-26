மீண்டும் ரூ. 94,000 -யைக் கடந்த தங்கம் விலை!
சென்னையில் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 640 உயர்ந்துள்ளது.
தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.
இந்நிலையில் இன்று(புதன்கிழமை) 22 காரட் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 640 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 94,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ. 80 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,800-க்கு விற்பனையாகிறது.
அதே போல வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.2 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.176- க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,76,000 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை மீண்டும் ரூ. 94,000-யைக் கடந்துள்ளது மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த நவ. 18 ஆம் தேதி ரூ. 91,200 வரை தங்கம் விலை குறைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
chennai gold rate today
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.