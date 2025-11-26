திறக்கப்பட்டதா தவெக இரும்புக் கதவு?
சென்னை: விஜய்யுடன் முன்னாள் அமைச்சா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் கைகோப்பதன் மூலம் பிற கட்சிகளில் உள்ள அரசியல்வாதிகளுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) கதவு திறக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசியல் அரங்கில் பாா்க்கப்படுகிறது.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தவெக தொடங்கப்பட்டிருந்தாலும், கடந்த 2024 மக்களவைத் தோ்தல், விக்கிரவாண்டி, ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தோ்தல்களில் போட்டியிடவில்லை. வரும் 2026 பேரவைத் தோ்தலை இலக்காக வைத்து அக்கட்சி தீவிரமாகப் பணியாற்றி வருகிறது.
தவெக தொடங்கியது முதல் அனுபவம் கொண்ட அரசியல்வாதிகள் இல்லை என்ற விமா்சனம் இப்போது வரை தொடா்கிறது. தவெக பொதுச் செயலராக நியமிக்கப்பட்ட புதுச்சேரியை சோ்ந்த முன்னாள் எம்எல்ஏ புஸ்ஸி ஆனந்த், அனுபவம் மிக்க அரசியல்வாதிகள் யாரையும் சேரவிடாமல் தடுத்து வருகிறாா் என்ற குற்றச்சாட்டும் இருந்து வருகிறது.
காங்கிரஸ், திமுகவை சோ்ந்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சா்கள், தென்மாவட்டத்தை சோ்ந்த திமுக முன்னாள் அமைச்சா், நாதக முன்னாள் மகளிா் அணி நிா்வாகி உள்ளிட்ட சில அரசியல் பிரபலங்கள் விஜய்யுடன் இணைந்து பணியாற்ற விரும்பினா். அவா்கள் விஜய்யை சந்தித்தபோதும், கட்சியில் சேர முடியாமல் போனதற்கு புஸ்ஸி ஆனந்த் தான் காரணம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.
மேலும், தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் ராஜலட்சுமி (மயிலாப்பூா்), டேவிட் செல்வின் (ஸ்ரீவைகுண்டம்), ஸ்ரீதா் (வால்பாறை) ஆகியோருக்கு கட்சியில் பெரிய அளவில் முக்கியத்துவம் கிடைக்காததால் பிற அரசியல்வாதிகள் யாரும் தவெகவில் இணைய ஆா்வம் காட்டவில்லை.
அதோடு, புதிதாக கட்சியில் சேர விரும்பும் யாரும் விஜய்யை நேரடியாக அணுக முடியாதபடி தவெகவின் இரும்புக் கதவு பூட்டப்பட்டிருந்தது. கரூா் சம்பவம் ஏற்படுத்திய பின்னடைவைத் தொடா்ந்து, தனது தனிப்பட்ட திரையுலக செல்வாக்கால் மட்டுமே அரசியலில் பயணிக்க முடியாது என்கிற அனுபவ பாடத்தை நடிகா் விஜய் புரிந்துகொண்டாா் என்று கூறப்படுகிறது.
மாநிலத்தில் ஆளுங்கட்சியான திமுகவை விமா்சிப்பதன் மூலம் தமிழக அரசியலில் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள விழையும் விஜய், மத்தியில் ஆட்சியில் உள்ள பாஜகவையும் கடுமையாக விமா்சிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டாா். அதன்மூலம் மட்டுமே தலித் மற்றும் சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளை ஈா்க்க முடியும் என்று அவருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
அந்த நிலையில், தவெகவின் இரும்புக் கதவு திறக்கப்பட்டு செங்கோட்டையன் இணைக்கப்படவுள்ளாா். செங்கோட்டையனுக்கு தவெகவில் அமைப்பு பொதுச் செயலா் பதவி, வழிகாட்டும் குழுத் தலைவா் ஆகிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படவுள்ளதாக தவெக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதன்மூலம் கட்சிக் கட்டமைப்பு, கூட்டணிக் கட்சிகள் மற்றும் புதிதாக கட்சியில் இணைய விரும்புவோருடன் பேச்சுவாா்த்தை, வேட்பாளா் தோ்வு என முக்கிய அரசியல் பணிகள் செங்கோட்டையன் வசம் ஒப்படைக்கப்படவுள்ளன.
விஜய்க்கு எங்கு சென்றாலும் ஆயிரக்கணக்கில் கூட்டம் திரண்டாலும், அதை வாக்குகளாக அறுவடை செய்யும் அளவுக்கு தவெகவில் உள்கட்டமைப்பு, 2-ஆம் கட்ட தலைவா்கள் இல்லை என்ற விமா்சனம் உள்ளது.
பிரபல வியூக அமைப்பாளா் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி, பிகாா் தோ்தலில் கணிப்புகளுக்கு மாறாக 3.28 சதவீத வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றது, வெறும் பிரபலம் மட்டுமே அரசியலுக்கு போதாது என்கிற படிப்பினையை தவெகவுக்கு தந்துள்ளது. ஆகவே, ரசிகா் கூட்டத்தை மட்டுமே கொண்ட கட்சி என்ற கருத்தை மாற்றி அமைக்க விஜய் விரும்புகிறாா். அதற்கு செங்கோட்டையனின் அனுபவம் மிகவும் கைகொடுக்கும் என்பது விஜய்யின் நம்பிக்கையாக இருக்கக்கூடும்.
அதோடு, அரசியல் வட்டாரத்தில் எல்லோருக்கும் தெரிந்தவராக செங்கோட்டையன் இருப்பதால், திமுக, அதிமுக மற்றும் தேசிய கட்சிகளில் அதிருப்தியில் உள்ள முக்கியத் தலைவா்களை தவெகவில் இணைக்க செங்கோட்டையனைப் பயன்படுத்த முடியும்.
ஜெயலலிதா காலத்தில் தமிழகம் முழுவதும் அவரது சுற்றுப்பயணத்தை ஒருங்கிணைக்கும் பணி, கூட்டணிப் பேச்சுவாா்த்தை, எதிா்க்கட்சி அதிருப்தியாளா்களை வளைத்து கொண்டுவருவது போன்ற அனுபவம் செங்கோட்டையனுக்கு இருப்பது, தனக்கு கைகொடுக்கும் என்பதும் விஜய்யின் நம்பிக்கைக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடும்.
எது எப்படியோ விஜய்யை அணுக முடியாமல் மூடப்பட்டிருந்த இரும்புக் கதவு செங்கோட்டையன் மூலம் திறக்கப்படவுள்ளது. அடுத்தடுத்த நாள்களில் பனையூருக்கு படையெடுக்க காத்திருக்கின்றனா் முன்னணி அரசியல் கட்சிகளின் அதிருப்தியாளா்கள்.
எந்த நேரத்திலும் விஜய்யை அணுகக்கூடிய வாய்ப்பு இதுவரை புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அா்ஜுனா, ஜான் ஆரோக்கியசாமி ஆகியோருக்கு மட்டுமே உள்ளது. செங்கோட்டைனும் அந்தப் பட்டியலில் இணைவாரா என்பது தெரியவில்லை.
அதிமுகவின் அதிருப்தி அடைந்திருந்த செங்கோட்டையனை திமுகவில் இணைப்பதற்கும் பல முயற்சிகள் நடந்தன. ஆனால், திமுகவில் உள்ள சில மூத்த அமைச்சா்கள் அதற்கு உடன்படவில்லை என்கிறாா்கள். செங்கோட்டையனும் திமுகவில் இணைவதில் ஆா்வம் காட்டவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
பசும்பொன் தேவா் குருபூஜை நிகழ்வில் சசிகலா, டி.டி.வி.தினகரன், ஓ.பன்னீா்செல்வம் ஆகியோருடன் செங்கோட்டையன் இணைந்து காட்சியளித்ததும், இப்போது செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்திருப்பதும் அதிமுக, தவெக கூட்டணி அமைந்துவிடக் கூடாது என்பதற்கான முனைப்புகள் என்று சில அரசியல் பாா்வையாளா்கள் கருதுகிறாா்கள்.
செங்கோட்டையனின் வரவால் தவெக வலுவடைகிறதோ இல்லையோ, அடையாளம் இல்லாமல் அரசியலில் பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டிருந்த செங்கோட்டையனுக்கு புதிய முகவரி கிடைத்திருக்கிறது!