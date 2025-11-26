தமிழ்நாடு

விஜய் உடன் சந்திப்பு! செங்கோட்டையனுக்கு அமைப்புப் பொதுச் செயலாளர் பதவி?

விஜய் உடன் சந்திப்பு நிகழ்ந்திருக்கும் நிலையில் செங்கோட்டையனுக்கு அமைப்புப் பொதுச் செயலாளர் பதவி கிடைக்குமா என்பது பற்றி
முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
Updated on
1 min read

சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யை முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நேரில் சந்தித்துப் பேசியிருக்கும் நிலையில், அவர் தவெகவில் இணைந்தால் அமைப்புப் பொதுச் செயலர் பதவி வழங்கப்படும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கும் நிலையில், செங்கோட்டையன், வியாழக்கிழமை காலை கட்சித் தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைவார் என்றும் கூறப்படுகிறது.

கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பு குறித்து பேசியதால், அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சரும், கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்த செங்கோட்டையன், இன்று காலை சென்னை தலைமைச் செயலகம் சென்று, பேரவைத் தலைவர் அப்பாவுவை சந்தித்து, தன்னுடைய எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்வதற்கான கடிதத்தை வழங்கினார்.

பிறகு, அமைச்சர் சேகர்பாபுவை சந்தித்து சில நிமிடங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இதனால், செங்கோட்டையன் திமுகவில் இணைவாரா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் எகிறின.

ஆனால், யாரும் எதிர்பாராத வகையில், இன்று மாலை, சென்னை பட்டினம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள த.வெ.க. தலைவர் விஜயின் வீட்டுக்கு வருகை தந்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அவருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

இதனால், செங்கோட்டையன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைவதற்கான சாதகங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

தற்போது, த.வெ.க. கட்சியில் இணைவதற்கு முன்பாக தனக்கு என்ன பதவிகள் வழங்கப்படும் என விஜய் உடன் செங்கோட்டையன் ஆலோசனை நடத்துவதாகவும் இந்த ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு அவருக்கு, அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் பதவி கொடுக்கப்படும் என தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

அதிமுகவை எம்ஜிஆர் தொடங்கியதில் இருந்து அக்கட்சியின் உறுப்பினராக இருந்து படிப்படியாக பல்வேறு பதவிகளை பெற்று, தொடர்ந்து எம்எல்ஏவாக இருந்து வந்த செங்கோட்டையன் அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில பல முக்கிய துறைகளின் அமைச்சராகவும் பதவி வகித்தவர்.

ஒரு சில மாதங்களாக, அதிமுக கட்சித் தலைமைக்கு எதிராக சில கருத்துகளைக் கூறி வந்ததாகக் கூறி, கட்சியின் பொறுப்புகளிலிருந்து நீக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த செங்கோட்டையன், இபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் இணைப்பு குறித்து பேசியதால் கட்சியிலிருந்தே நீக்கப்பட்டார்.

தற்போது தவெக தலைவருடன் சந்திப்பு, நாளை அக்கட்சியில் இணையும் வாய்ப்பு உள்ளது என தமிழக அரசியல் பரபரப்பான காட்சிகளுடன் நகர்ந்து வருகிறது.

Vijay
sengottaiyan
TVK

