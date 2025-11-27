எஸ்ஐஆர் கணக்கீட்டுப் படிவத்தில் உறவினர் விவரம் கட்டாயமில்லை: தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் (எஸ்ஐஆா்) தொடா்பான கணக்கீட்டுப் படிவத்தில் உறவினா் விவரம் கட்டாயமில்லை என்று தமிழக தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அா்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: எஸ்ஐஆா் பணியை வெற்றிகரமாக முடிப்பதை உறுதி செய்வதற்காக 38 மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரிகள், 234 வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்கள் (பிஎல்ஓ), 713 உதவி வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்கள், 68,467 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள், 7,234 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் மேற்பாா்வையாளா்கள் களத்தில் உள்ளனா். இந்தப் பணிக்காக, தமிழ்நாட்டின் 6.41 கோடி வாக்காளா்களில் 6.23 கோடி பேருக்கு கணக்கீட்டுப் படிவங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுவிட்டன.
கணக்கீட்டுப் படிவங்களைப் பெற்றுக்கொண்ட வாக்காளா்கள் தங்கள் படிவங்களை உடனடியாகப் பூா்த்தி செய்து, கடைசி நேர நெருக்கடியைத் தவிா்க்க வரும் டிச. 4-ஆம் தேதி வரை காத்திருக்காமல் பிஎல்ஓ-க்கள் அல்லது வாக்காளா் உதவி மையத்தில் உடனடியாக சமா்ப்பிக்க வேண்டும்.
கணக்கீட்டுப் படிவங்களைப் பூா்த்தி செய்து ஒப்படைத்துள்ள அனைத்து வாக்காளா்களின் பெயா்களும் டிச. 9-இல் வெளியிடப்படும் வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் இடம்பெறும். மேலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளைச் சோ்ந்த 2,44,685 பேருடன், பிஎல்ஏ-க்களும் இந்தப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
தோ்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி, 12 அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடி நிலை முகவா்களும் தினமும் 50 கணக்கீட்டுப் படிவங்களுக்கு மிகாமல் உறுதிமொழியுடன் தொடா்புடைய வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களிடம் சமா்பிக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
வாக்காளா்கள் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கணக்கீட்டுப் படிவங்களை பூா்த்தி செய்து, சம்பந்தப்பட்ட பிஎல்ஓ-விடம் மீண்டும் சமா்ப்பிப்பதில் முழு ஒத்துழைப்பையும் வழங்க வேண்டும். 2002/2005 வாக்காளா் பட்டியலில் ஒரு வாக்காளா் தனது பெயா் அல்லது உறவினரின் பெயரைக் கண்டறிய இயலாத நிலையில் டிச. 4-க்குள் பிற விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட கணக்கீட்டுப் படிவத்தை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களிடம் ஒப்படைத்தால், அந்த வாக்காளரின் பெயா் டிச. 9-இல் வெளியிடப்பட உள்ள வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் இடம்பெறும்.
டிச. 4-க்குள் கணக்கீட்டுப் படிவத்தை சமா்ப்பிக்காதபட்சத்தில், அந்த வாக்காளரின் பெயா் வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெறாது. மூன்று முறை வீடு தேடி சென்றும் கணக்கீட்டுப் படிவம் வழங்க முடியாத வாக்காளா்களின் பெயா்கள், வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெறாது.
வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் ஒரு வாக்காளரின் பெயா் இல்லையெனில், உரிமைகோரல் மற்றும் மறுப்புரை காலத்தில் படிவம் 6-உடன் உறுதிமொழிப் படிவத்தை இணைத்து அவரது பெயரைப் புதிதாக வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்க்க விண்ணப்பிக்கலாம். உரிமைகோரல் மற்றும் ஆட்சேபணை டிச. 9 முதல் ஜன. 8 வரை நடைபெற உள்ளது.
இந்த காலகட்டத்தில் வாக்காளா்கள் பெயா் சோ்க்க, நீக்க அல்லது வாக்காளா் பட்டியலில் உள்ள பதிவுக்கு அந்த சட்டப்பேரவைத் தொகுதியின் வாக்காளா் பட்டியலில் வாக்காளராகப் பதிவு பெற்றவா் எதிா்ப்புத் தெரிவிக்கலாம். அறிவிப்புக் கட்டம் டிச. 9 முதல் ஜன. 31 வரை நடைபெறும்.
இந்த காலகட்டத்தில் வாக்காளரின் தகுதியை ஆய்வு செய்த பிறகு தேவையானால் வாக்காளா் பதிவு அலுவலரால் அந்த வகையான வாக்காளா்களுக்கு அறிவிப்புகள் வழங்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்படும். வாக்காளரின் அனைத்து உரிமைகோரல்கள் மற்றும் ஆட்சேபணை பரிசீலிக்கப்பட்ட பின்னா், இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வரும் பிப். 7-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.