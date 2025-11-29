விசாரணை நிலை குறித்த விவரங்கள்: காவல் துறைக்கு உயா்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்
பிஎன்எஸ்எஸ் சட்டப்படி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு 90 நாள்களை கடந்துவிட்டால், விசாரணை நிலை குறித்த விவரங்களை கைப்பேசி, மின்னஞ்சல் உள்ளிட்ட ஏதாவது ஒரு வழியில் புகாா்தாரா்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என போலீஸாருக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
கடலூா் மாவட்டத்தில் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னையில் தாய் மற்றும் இரு மகன்களுக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து தாய் கொடுத்த புகாரின் பேரில் 2 மகன்கள் மீது திருபாபுலியூா் போலீஸாா் 2024 பிப்ரவரியில் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி மகன்கள் தரப்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா முன் விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரா் தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா் டி.பாலாஜி, இது குடும்ப உறுப்பினா்கள் இடையே ஏற்பட்ட பிரச்னை; எனவே, இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என வாதிட்டாா். அப்போது நீதிபதி, நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியிருந்த திருபாபுலியூா் போலீஸ் அதிகாரியிடம், இந்தப் பிரச்னையை நீங்களே பேசி முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கலாம்.
உங்களுக்குத் தெரிந்தவா்கள் அல்லது குடும்பத்தினா் யாரேனும் இதுபோல புகாா் அளித்தால், விசாரணை நிலை குறித்த தகவலை அவா்களுக்கு தெரிவிக்காமல் இருப்பீா்களா? என்று கேள்வி எழுப்பினாா்.
2024-ஆம் ஆண்டு முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள புதிய குற்றவியல் சட்டம் பிஎன்எஸ்எஸ் சட்டப்பிரிவுகளின்படி, வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு 90 நாள்களைக் கடந்துவிட்டால், விசாரணை நிலை குறித்த விவரங்களை கைப்பேசி, மின்னஞ்சல், வாட்ஸ்அப், குறுந்தகவல் என ஏதாவது ஒரு வழியில் புகாா்தாரருக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றாா்.
அப்போது, அரசுத் தரப்பில், இதுதொடா்பாக அனைத்து காவல் ஆய்வாளா்களுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்புவதாகத் தெரிவித்தாா். அதற்கு நீதிபதி, அவ்வாறு சுற்றறிக்கை அனுப்பினால், நாட்டிலேயே முன்னோடி காவல் துறையாக தமிழக போலீஸாா் திகழ்வாா்கள் எனக் கூறி, இந்த வழக்கின் விசாரணையை 2 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தாா்.