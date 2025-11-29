‘டிட்வா’ புயல்: அரசுக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு தரவேண்டும் -உதயநிதி ஸ்டாலின்
‘டிட்வா’ புயலை எதிா்கொள்ள அரசு மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு தரவேண்டும் என துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்.
‘டிட்வா’ புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில அவசர கால செயல்பாட்டு மையத்தில் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தொடா்ந்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: டித்வா புயலால் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதை தவிா்க்க அரசு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இதுவரை பெய்த கனமழையால் சுமாா் 20,000 ஹெக்டோ் பயிா்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. இது தொடா்பான கணக்கெடுப்புகள் வெள்ளம் முழுவதுமாக வடிந்தவுடன் எடுக்கப்படும்.
அதேபோல், புயல் காரணமாக அதிக மழையை எதிா் கொண்ட மாவட்டங்களில் மொத்தம் 26 நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் இதுவரை 1,800-க்கும் மேற்பட்டோா் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனா். அவா்களுக்கு வழங்க 5 கிலோ எடை கொண்ட 5 லட்சம் அரிசி மூட்டைகள் தயாா் நிலையில் உள்ளன. மேலும் அவா்களுக்கு தேவையான குடிநீா் உட்பட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் செய்து தரப்பட்டுள்ளன.
தமிழக வட மாவட்டங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ. 30) பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதையடுத்து அரசு சாா்பில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அரசு மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு தரவேண்டும் என்றாா்.